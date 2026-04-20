Por Redacción EC

Lo que para muchos termina olvidado en un cajón puede tener una segunda vida inesperada. Cada vez que alguien renueva su teléfono móvil, el dispositivo anterior suele quedar relegado, sin considerar su potencial utilidad en el hogar. Sin embargo, lejos de convertirse en un objeto inservible, ese equipo puede transformarse en una herramienta práctica para el día a día. Especialistas coinciden en que reaprovechar estos aparatos no solo permite optimizar recursos y evitar gastos innecesarios, sino que también representa una acción concreta frente a un problema creciente: la acumulación de residuos electrónicos. Darles un nuevo uso, en lugar de desecharlos, contribuye a reducir el impacto ambiental y promueve hábitos de consumo más sostenibles. El avance acelerado de la tecnología trae consigo un problema cada vez más difícil de ignorar. El volumen de residuos electrónicos no deja de crecer y se ha convertido en un desafío de escala global. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, solo en 2022 se generaron más de 62 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos en todo el mundo.