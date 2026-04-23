Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la esperanza de vida en el Perú ha registrado una evolución positiva en los últimos años, impulsada por mejoras en el sistema de salud y políticas sociales. En 2019, este indicador alcanzó los 76,3 años, mientras que en 2020 descendió a 73,8 años debido al impacto de la pandemia de COVID-19. No obstante, el escenario reciente muestra un cambio favorable. Diversos factores han contribuido a una proyección optimista que ubica al país entre las tres naciones más longevas hacia el año 2050, según un estudio de la Universidad de Washington. En este contexto, la investigación destaca que el Perú podría experimentar un incremento sostenido en la esperanza de vida en las próximas décadas. A continuación, se presentan más detalles sobre este pronóstico y sus principales implicancias.

¿Cuánto será el promedio de vida para Perú en 2050? La respuesta es sorprendente

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington anunció que el Perú estará entre los tres países de Sudamérica con mayor esperanza de vida para 2050. Según el reciente estudio, durante los próximos años la expectativa de vida irá incrementándose, alcanzando los 82,47 años para 2050 gracias a los avances en salud, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos. Este resultado posiciona a nuestro país en el tercer lugar del ranking, solo por detrás de Colombia y Chile.

A continuación, te presentamos los diversos factores que determinaron que Perú tendrán un crecimiento en la esperanza de vida para los siguientes años, según IHME:

Avances en medicina: La tecnología médica actual ha facilitado diagnósticos más exactos y tratamientos más efectivos.

Desarrollo socioeconómico: El crecimiento económico ha favorecido la disminución de la pobreza y el aumento del bienestar general.

Reducción de la mortalidad infantil: Gracias a las campañas de vacunación y la atención médica, un mayor número de niños logra sobrevivir a sus primeros años de vida.

Mejora en la calidad de vida: El mayor acceso a servicios básicos, educación y condiciones sanitarias ha beneficiado a la población.

¿Qué país es considerado el mejor para trabajar en Sudamérica?

Remote anunció, a través del Índice Mundial de Equilibrio entre Vida Personal y Laboral 2024, el ranking de los países con mejores condiciones para trabajar y residir. Argentina, que desplazó a Brasil del ‘top’ 20, se ubica en el puesto 19, siendo considerada la mejor posicionada en Sudamérica. Según el análisis, esta nación, que cuenta con alrededor de 45 millones de ciudadanos, obtuvo un puntaje de 61,28 sobre 100.

El estudio se basó en la baja tasa de subsidios por enfermedad, ya que cubre por completo el salario, así como en su sistema de salud público y privado. Además, los empleados tienen 29 días de vacaciones cada año. Otro dato que no pasa desapercibido es que Buenos Aires, la capital argentina, fue seleccionada por tercer año consecutivo como el mejor lugar para vivir en América Latina, según el Índice Global de Calidad de Vida 2024 de The Economist.

¿Qué país de Sudamérica es el más lindo para vivir?

La revista Forbes, junto con la plataforma británica monkey.co.uk, revelaron, a través de su ranking, los 50 países más hermosos del mundo, que Colombia es el país más bello a nivel mundial, posicionándola en el top 5. Este destacado espacio calificó al país cafetero con 7,16 sobre 10, colocándose detrás de Indonesia y Nueva Zelanda, pero a nivel latinoamericano ocupa el primer lugar, superando a México, Ecuador y Perú. El estudio se basó en su gran biodiversidad y su compromiso constante con un turismo más sostenible.

Además, se han identificado siete elementos importantes que hacen de Colombia un país extraordinariamente lindo y diverso, como, por ejemplo, sus volcanes, montañas, arrecifes de coral, zonas protegidas, litorales, selvas tropicales y glaciares, entre otros. De esta manera, este reconocimiento internacional está sorprendiendo a muchas personas, ya que, por primera vez, una nación sudamericana logra ingresar a tan destacado puesto en el listado.