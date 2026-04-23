Por Redacción EC

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la esperanza de vida en el Perú ha registrado una evolución positiva en los últimos años, impulsada por mejoras en el sistema de salud y políticas sociales. En 2019, este indicador alcanzó los 76,3 años, mientras que en 2020 descendió a 73,8 años debido al impacto de la pandemia de COVID-19. No obstante, el escenario reciente muestra un cambio favorable. Diversos factores han contribuido a una proyección optimista que ubica al país entre las tres naciones más longevas hacia el año 2050, según un estudio de la Universidad de Washington. En este contexto, la investigación destaca que el Perú podría experimentar un incremento sostenido en la esperanza de vida en las próximas décadas. A continuación, se presentan más detalles sobre este pronóstico y sus principales implicancias.