La longevidad hace referencia, en esencia, a la duración de la vida de una persona o de una población, con énfasis en alcanzar una vejez en buenas condiciones de salud, autonomía y bienestar. Entre los factores más influyentes se encuentran los avances médicos, las mejoras en higiene y nutrición, así como hábitos saludables como la actividad física y una dieta equilibrada, que contribuyen a una mayor supervivencia en edades avanzadas a nivel global. No obstante, esta realidad no es uniforme. En países con bajos niveles de producto interno bruto (PIB), las condiciones suelen ser más adversas, lo que repercute negativamente en la expectativa de vida de sus habitantes. Ante este panorama, un estudio reciente identificó cuáles son las naciones con mayor y menor esperanza de vida en el mundo. A continuación, te presentamos los principales hallazgos y detalles sobre este análisis.

¿Quién vive más en el mundo? Los habitantes de este país rompe todos los récords

Según un informe difundido por Visual Capitalist y replicado por Portafolio, se identificaron los países que encabezan el ranking de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores estructurales y sociales.

De acuerdo con este análisis, Japón ocupa el primer lugar con una esperanza de vida de 85 años, resultado de políticas de salud pública sólidas, un sistema médico de alta calidad y hábitos de vida vinculados a una alimentación balanceada y bajos niveles de violencia urbana.

En el caso de Europa, países como Francia, Italia y España alcanzan una expectativa de vida de 84 años. Este desempeño se explica, en gran medida, por la existencia de sistemas de salud universales, políticas de bienestar social consolidadas y estilos de vida que fomentan la actividad física y una dieta equilibrada.

¿Qué más debes saber sobre este tema?

En una posición inferior se encuentra Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el análisis pone énfasis en los retos de salud pública y en una población con elevados índices de obesidad. De igual forma, China registra una expectativa de vida de 79 años.

¿Qué países en Latinoamérica son los más longevos?

En América Latina, países como Brasil y México presentan una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia figura con la menor esperanza de vida entre las principales economías, situándose alrededor de los 72 años.

Finalmente, el informe subraya que la relación entre el nivel de riqueza de un país y la longevidad de su población no siempre sigue una relación directa o proporcional a nivel global.