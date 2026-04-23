Por Redacción EC

La longevidad hace referencia, en esencia, a la duración de la vida de una persona o de una población, con énfasis en alcanzar una vejez en buenas condiciones de salud, autonomía y bienestar. Entre los factores más influyentes se encuentran los avances médicos, las mejoras en higiene y nutrición, así como hábitos saludables como la actividad física y una dieta equilibrada, que contribuyen a una mayor supervivencia en edades avanzadas a nivel global. No obstante, esta realidad no es uniforme. En países con bajos niveles de producto interno bruto (PIB), las condiciones suelen ser más adversas, lo que repercute negativamente en la expectativa de vida de sus habitantes. Ante este panorama, un estudio reciente identificó cuáles son las naciones con mayor y menor esperanza de vida en el mundo. A continuación, te presentamos los principales hallazgos y detalles sobre este análisis.