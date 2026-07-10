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No necesito traducción

“La narrativa de que las mujeres necesitan traducciones especiales trasladadas al ámbito de la moda o el maquillaje para entender y disfrutar los deportes tiene que romperse”.

    María Paula Regalado
    Por

    Redactora de Opinión

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Imagen generada con IA.
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    “Diccionario mundialista para girls”. “¿Qué es el fuera de juego explicado con maquillaje?”. “Comentarios de fútbol para chicas”. En los últimos meses y en esta época mundialista, sobre todo, hay una tendencia digital que viene creciendo y alimentándose con las redes sociales: la forma de hacer contenido deportivo dirigido a “las chicas”. La premisa parece inocente: acercar el deporte a nuevas audiencias femeninas. Sin embargo, detrás de ese formato hay una idea más preocupante: asumir que las mujeres necesitamos un idioma distinto para entender un deporte.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.