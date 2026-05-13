En los últimos días, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si WhatsApp dejará de ser completamente gratuito luego de que surgieran reportes sobre una nueva versión de pago con funciones exclusivas para ciertos dispositivos móviles. La información apunta a que la aplicación de mensajería se encuentra implementando una modalidad premium enfocada en personalización y herramientas avanzadas, una estrategia similar a la que ya utilizan varias plataformas digitales. Aunque la noticia generó preocupación entre quienes utilizan diariamente el servicio para comunicarse, la compañía también habría aclarado que las funciones básicas seguirán disponibles sin costo para millones de personas. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE SOBRE EL SUPUESTO WHATSAPP PLUS?

Según los reportes difundidos por el portal especializado WABetaInfo, la aplicación estaría preparando una suscripción opcional llamada WhatsApp Plus. Esta versión busca elevar la experiencia del usuario a través de un nivel de personalización mucho más profundo.

El despliegue de esta modalidad comenzó a ser efectivo para los propietarios de teléfonos Apple a partir del 8 de mayo, marcando un hito en la historia de la aplicación al alinearse con el modelo de negocio de las grandes plataformas de contenido bajo demanda.

WhatsApp Plus ofrece nuevas herramientas de personalización dentro de WhatsApp. | Crédito: WABetainfo

¿CUÁNTO COSTARÍA LA SUSCRIPCIÓN PREMIUM DE WHATSAPP EN PERÚ?

Las primeras implementaciones en el mercado europeo han arrojado una cifra de 2.49 euros por cada mes de servicio. Si pasamos esta cifra a nuestra realidad en Perú, el costo podría ser de unos 10 o 12 soles mensuales, aunque todavía falta que la empresa confirme el precio exacto para nuestro país.

Es importante tener en cuenta que esta modalidad no se aplicará a todos de golpe. La opción de suscripción irá apareciendo poco a poco en los celulares de los peruanos de forma progresiva. De esta manera, cada usuario podrá decidir con calma si desea pagar por los beneficios extra o si prefiere seguir usando la aplicación como siempre, sin gastar ni un sol.

¿QUÉ FUNCIONES EXCLUSIVAS TENDRÍA LA VERSIÓN DE PAGO?

La versión premium incluiría varias herramientas orientadas a la personalización. Algunas de las funciones mencionadas son:

Nuevos colores para modificar la apariencia de la interfaz.

Íconos alternativos para cambiar el diseño de la app.

Stickers exclusivos con animaciones especiales.

Mayor cantidad de chats fijados.

Tonos premium para llamadas.

Opciones avanzadas para ordenar conversaciones por categorías.

Estas características buscarían ofrecer una experiencia más personalizada para quienes decidan pagar la suscripción mensual.

WhatsApp Plus permite cambiar los temas de WhatsApp con una amplia gama de colores personalizados. | Crédito: WABetainfo

¿LOS USUARIOS DE ANDROID TAMBIÉN PODRÁN ACCEDER A ESTE SERVICIO?

Aunque las noticias empezaron con los iPhone, los teléfonos con sistema Android también están incluidos en este cambio. La empresa Meta ya está probando este plan en una versión de prueba especial. Esto significa que muy pronto, quienes usan marcas como Samsung, Xiaomi o Motorola también verán la opción de WhatsApp Plus en sus pantallas.

¿LA VERSIÓN GRATUITA DE WHATSAPP DESAPARECERÁ?

La información difundida señala que las funciones tradicionales de WhatsApp continuarán siendo gratuitas. Es decir, los usuarios todavía podrán enviar mensajes, realizar llamadas, compartir archivos y crear grupos sin necesidad de pagar.

La posible suscripción solo funcionaría como una alternativa opcional para quienes quieran acceder a herramientas adicionales dentro de la plataforma, según informa Exitosa.