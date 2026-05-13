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¿WhatsApp dejará de ser gratis? Esto es lo que se sabe sobre el supuesto cobro de la app | Foto: Pexels
¿WhatsApp dejará de ser gratis? Esto es lo que se sabe sobre el supuesto cobro de la app | Foto: Pexels
Por José Templo

En los últimos días, miles de usuarios comenzaron a preguntarse si WhatsApp dejará de ser completamente gratuito luego de que surgieran reportes sobre una nueva versión de pago con funciones exclusivas para ciertos dispositivos móviles. La información apunta a que la aplicación de mensajería se encuentra implementando una modalidad premium enfocada en personalización y herramientas avanzadas, una estrategia similar a la que ya utilizan varias plataformas digitales. Aunque la noticia generó preocupación entre quienes utilizan diariamente el servicio para comunicarse, la compañía también habría aclarado que las funciones básicas seguirán disponibles sin costo para millones de personas. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

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