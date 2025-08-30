¿Has perdido a un ser querido y no dejó testamento? En Perú, muchas veces no se deja un testamento formalizado, lo que genera dudas sobre cómo se repartirán los bienes. En estos casos, los familiares deben llevar a cabo el proceso de sucesión intestada, también conocido como declaratoria de herederos. Este trámite es esencial para asegurar que la distribución de la herencia se haga conforme a la ley y evitar posibles disputas entre los miembros de la familia.

Qué es una sucesión intestada

Podemos entender la sucesión intestada o sucesión legal como el proceso que se activa en dos situaciones: primero, cuando el fallecido no dejó testamento o el que dejó es declarado nulo o caducado (según el artículo 815 del Código Civil, incisos 1, 3 y 4). En segundo lugar, cuando aunque exista un testamento, este resulta insuficiente para cubrir toda la sucesión del fallecido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un testamento no menciona a los herederos, a pesar de que haya hijos, y únicamente contiene disposiciones para legados específicos a determinadas personas, según Pasión por el Derecho.

Cuándo realizar una sucesión intestada

La sucesión intestada es el procedimiento legal mediante el cual se nos declara herederos cuando una persona fallece sin haber dejado testamento. Este trámite, también denominado declaratoria de herederos, es emitido por un juez o notario, según el caso.

Cualquier persona que considere tener derecho a la herencia puede iniciar este trámite. Esto incluye al cónyuge, la conviviente, los hijos, o los padres del fallecido. La solicitud que se presente ante el notario o el juez debe incluir a todos los posibles herederos, ya que debe reflejar a todas las personas con derecho a la herencia.

El trámite debe realizarse ante el notario o el juez del lugar donde el causante tuvo su último domicilio, y es allí donde se resolverá la cuestión de la sucesión.

Quiénes pueden realizar una sucesión intestada

¿En qué casos corresponde la herencia a los herederos legales?