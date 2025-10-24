Este domingo 26 de octubre, la Municipalidad de Pucusana realizará una jornada especial para tramitar gratuitamente el DNI electrónico, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La campaña estará dirigida exclusivamente a los residentes del distrito. Personal del municipio y del Reniec brindará atención gratuita a los asistentes durante la jornada. A continuación, te contamos dónde se entregará el documento y qué trámites estarán disponibles.

¿DÓNDE ENTREGARÁN EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

La atención se realizará en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, en el distrito de Pucusana, a partir de las 9:30 de la mañana. Solo podrán participar quienes acrediten residencia en el distrito. Debido a que los cupos son limitados, las autoridades recomiendan acudir con anticipación y llevar la documentación necesaria para agilizar el proceso. La atención será por orden de llegada y se priorizará a quienes no cuenten aún con la versión electrónica de su documento.

(Fuente: El Peruano)

¿QUÉ SERVICIOS SE PODRÁN REALIZAR DURANTE LA CAMPAÑA?

Durante esta jornada, los ciudadanos podrán realizar gratuitamente diversos trámites relacionados con su documento de identidad. Entre ellos:

Renovación del DNI.

Rectificación de datos personales.

Actualización de fotografía.

Entrega del DNI electrónico tramitado previamente.

La meta de esta campaña es atender la mayor cantidad posible de solicitudes en un solo día, con especial énfasis en personas que necesitan actualizar su información o completar procesos pendientes, según informa el diario La República.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA?

Esta acción conjunta entre la Municipalidad de Pucusana y el Reniec busca acercar los servicios de identificación a la población, reducir los trámites acumulados y garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un documento actualizado. Asimismo, responde a la alta demanda vecinal por obtener o modificar el DNI electrónico, y se enmarca en los esfuerzos del Reniec por modernizar los procesos administrativos y promover la inclusión digital.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.