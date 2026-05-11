Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. Es así que, en esta oportunidad, en coordinación con una municipalidad del país, se desarrollará una campaña gratuita este 12 de mayo con el objetivo de que muchos ciudadanos puedan gestionar el nuevo DNIe. Durante esta jornada, los principales beneficiarios son niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial. De esta manera, la medida busca reducir brechas mediante procedimientos simples. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE TRAMITAR EL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO ESTE 12 DE MAYO?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad Provincial de Chincha informó a sus vecinos que este martes 12 de mayo llevarán a cabo una nueva campaña para entregar de manera gratuita el DNI electrónico. Entre los principales beneficiarios figuran los menores de 0 a 17 años, quienes tendrán que asistir con sus padres y la presentación del DNI amarillo (original o copia). Asimismo, el grupo de 18 a 59 años podrá acceder a esta medida únicamente si su DNI se encuentra vencido y si presenta la ficha SISFOH impresa, así como las personas de 60 años o más deberán presentar su DNI azul en cualquiera de sus formatos.

De acuerdo con el municipio local, las personas interesadas deberán acercarse en el Auditorio del Museo de Chincha en el horario de atención de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. Eso no es todo, pues también informaron que solo se entregará un tique de atención a las primeras 130 personas, por orden de llegada. Finalmente, las autoridades locales de Chincha respaldaron la importante iniciativa y resaltaron que esta campaña contribuirá al fortalecimiento de la identidad ciudadana y al acceso de la población a diversos programas sociales del país.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.