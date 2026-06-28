Cada vez son más los trámites, contratos y documentos que pueden gestionarse de manera virtual en el Perú, impulsando el uso de herramientas digitales que agilizan los procesos y reducen la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. En ese contexto, el DNI electrónico (DNIe) se ha convertido en un elemento fundamental para acreditar la identidad de los ciudadanos y firmar documentos electrónicos con respaldo legal. Sin embargo, muchas personas aún desconocen en qué situaciones esta firma tiene el mismo valor que una firma realizada de puño y letra y qué condiciones deben cumplirse para que produzca los mismos efectos jurídicos. Conoce cuándo la firma digital del DNI electrónico equivale legalmente a una firma manuscrita, cuáles son los requisitos para utilizarla y en qué trámites puede emplearse.

¿CUÁNDO LA FIRMA DIGITAL DEL DNI ELECTRÓNICO EQUIVALE A LA MANUSCRITA?

Para que un documento firmado digitalmente sea reconocido legalmente con el mismo peso que uno firmado a mano, deben cumplirse dos condiciones fundamentales:

Certificación oficial: El documento debe usar un certificado digital emitido únicamente por autoridades reconocidas, como la PCM o el RENIEC.

El documento debe usar un certificado digital emitido únicamente por autoridades reconocidas, como la PCM o el RENIEC. Uso personal: Es obligatorio realizar el proceso mediante el chip del DNIe, ingresando el PIN secreto que únicamente el dueño del documento conoce. Si este código se pierde o se bloquea, el titular debe presentarse personalmente en el RENIEC para recuperarlo, garantizando así que nadie más pueda suplantar su identidad.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO PARA EMPEZAR A FIRMAR DIGITALMENTE?

Para realizar este proceso desde tu equipo, es necesario contar con un lector de tarjetas inteligentes conectado a tu computadora o laptop. Asimismo, debes tener instalado un software autorizado, como ReFirma o las herramientas de Firma Perú, las cuales gestionan la comunicación con tu DNIe.

Es vital recordar que el certificado almacenado en el chip tiene una duración de cuatro años; al vencerse, deberás acudir a las oficinas de RENIEC para renovarlo mediante una nueva validación biométrica.

¿QUÉ GARANTÍAS OFRECE ESTE SISTEMA?

El mecanismo incorpora medidas que fortalecen la seguridad de los documentos electrónicos. Entre sus principales beneficios destacan:

Garantiza que el contenido no sea alterado después de la firma.

Permite confirmar la identidad del firmante mediante el certificado digital.

Evita que el autor desconozca posteriormente haber firmado el documento.

Reduce el riesgo de falsificaciones y accesos no autorizados gracias al uso del PIN y del chip criptográfico.

Estas características han impulsado el uso de la firma digital en cada vez más trámites, consolidándola como una herramienta confiable para las gestiones electrónicas en el Perú.

¿EN QUÉ TRÁMITES PUEDO UTILIZAR ESTA TECNOLOGÍA?

El uso de la firma digital con DNIe es versátil y está habilitado para una amplia gama de gestiones. Puedes emplearla para presentar documentos ante cualquier organismo estatal, formalizar acuerdos laborales, cerrar tratos comerciales o realizar gestiones notariales y registrales. Al permitir el intercambio de información de manera virtual, esta herramienta no solo agiliza los procesos, sino que también elimina los costos y tiempos de espera asociados con los desplazamientos físicos.

¿QUÉ NORMA RESPALDA EL USO DE LA FIRMA DIGITAL EN EL PERÚ?

La base legal se encuentra en la Ley N.° 27269, conocida como la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Esta norma reconoce que una firma digital puede producir los mismos efectos que una firma manuscrita cuando se emplean certificados digitales emitidos por entidades acreditadas, según informa Infobae.

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