¿En qué caso la firma digital de tu DNI electrónico tiene la misma validez que cuando el manuscrito? | Foto: Andina
¿En qué caso la firma digital de tu DNI electrónico tiene la misma validez que cuando el manuscrito? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Cada vez son más los trámites, contratos y documentos que pueden gestionarse de manera virtual en el Perú, impulsando el uso de herramientas digitales que agilizan los procesos y reducen la necesidad de acudir presencialmente a una oficina. En ese contexto, el DNI electrónico (DNIe) se ha convertido en un elemento fundamental para acreditar la identidad de los ciudadanos y firmar documentos electrónicos con respaldo legal. Sin embargo, muchas personas aún desconocen en qué situaciones esta firma tiene el mismo valor que una firma realizada de puño y letra y qué condiciones deben cumplirse para que produzca los mismos efectos jurídicos. Conoce cuándo la firma digital del DNI electrónico equivale legalmente a una firma manuscrita, cuáles son los requisitos para utilizarla y en qué trámites puede emplearse.

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