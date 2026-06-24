El DNI electrónico se ha consolidado como un instrumento clave para la vida moderna, permitiendo realizar trámites digitales de forma segura, rápida y con plena validez legal gracias a su chip integrado. Este documento no solo simplifica el acceso a servicios públicos y privados, sino que optimiza nuestro tiempo al evitar desplazamientos innecesarios a las oficinas físicas. Si aún no cuentas con esta tecnología en tu poder, tenemos buenas noticias: pronto se llevará a cabo una importante campaña de entrega gratuita, impulsada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en colaboración con una municipalidad local, destinada a facilitar el acceso de la población a este documento esencial. Conoce todos los detalles de esta jornada a continuación y asegura tu cupo para modernizar tu identidad.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA JORNADA?

La cita ha sido programada para este jueves 25 de junio en las instalaciones de La Casa del Vecino Huachipano, ubicada en el distrito de Santa María de Huachipa. Las labores de atención iniciarán puntualmente a las 9:00 a. m. y, además de procesar nuevas solicitudes, el personal de Reniec aprovechará el espacio para hacer entrega de aquellos documentos que fueron gestionados durante operativos previos.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO SIN COSTO?

La oportunidad de obtener el DNI electrónico gratuitamente está reservada exclusivamente para dos sectores específicos: aquellos que aún no cumplen los 16 años y los adultos que ya superaron la barrera de los 60 años. Para quienes no se encuentren dentro de estos rangos, es importante recordar que el documento mantiene sus costos habituales de gestión según las tarifas oficiales establecidas por Reniec.

¿QUÉ DEBES HACER PARA ASEGURAR TU VACANTE?

Dado que solo se han habilitado 50 plazas para esta jornada, el proceso se regirá estrictamente bajo la modalidad de atención por orden de llegada. Debido a que el cupo es limitado, se sugiere a los interesados llegar a las instalaciones con la debida anticipación para evitar quedar fuera de la lista una vez completada la capacidad máxima.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LOS MENORES DE EDAD?

Los padres o apoderados que deseen tramitar el DNI electrónico de sus hijos deberán cumplir obligatoriamente con la siguiente documentación y condiciones al momento de acercarse al punto de atención:

Es indispensable que el menor sea acompañado por su padre o madre.

El progenitor o tutor debe portar su DNI vigente al momento del trámite.

Es necesario presentar el DNI actual del menor.

Se debe entregar una copia simple de un recibo de servicios públicos, ya sea de energía eléctrica o agua potable.

DNI electrónico. (Fuente: RENIEC)

¿CUÁL ES EL COSTO DE RENOVAR EL DNI ELECTRÓNICO FUERA DE ESTA CAMPAÑA?

Si no participas en esta jornada gratuita, puedes realizar el trámite presencialmente o vía web. El documento cuenta con una vigencia de 10 años. Los costos son:

Migración desde DNI azul: Se requiere un pago de S/30 bajo el código 02121 (vigencia de pago hasta finales de 2026).

Se requiere un pago de S/30 bajo el código 02121 (vigencia de pago hasta finales de 2026). Renovación de DNI electrónico previo: Tiene un valor de S/41 utilizando el código tributario 00525.

Tiene un valor de S/41 utilizando el código tributario 00525. Casos de discapacidad: Las personas con discapacidad permanente están exentas de pago siempre que acudan presencialmente y exhiban su carné emitido por Conadis.

Cabe resaltar que, para los adultos mayores de 60 años, Reniec expide documentos con la condición de no caducidad. Por su parte, los ciudadanos peruanos que radiquen fuera del territorio nacional deben canalizar esta gestión a través de la oficina consular de su jurisdicción.

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