Miles de ciudadanos peruanos aún mantienen su Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, lo que puede ocasionar dificultades al momento de realizar trámites o acceder a servicios que exigen un documento vigente como requisito indispensable. Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que la renovación del DNI puede gestionarse con anticipación, incluso hasta 60 días antes de su fecha de expiración. Asimismo, la entidad enfatiza la importancia de no dejar pasar la vigencia del documento, ya que un DNI caducado puede limitar diversas gestiones tanto en entidades públicas como privadas. Entre estas se incluyen operaciones bancarias, trámites administrativos, firmas de contratos y otros procedimientos donde la identificación oficial es obligatoria. Por ello, se recomienda a los ciudadanos revisar periódicamente la fecha de vencimiento de su DNI y planificar su renovación con anticipación para evitar contratiempos.

Estos son los pasos que hay que seguir para renovar el DNI con el fin de evitar contratiempos en las operaciones

Las personas que opten por realizar el trámite de forma virtual deben iniciar con el pago correspondiente según el tipo de DNI que gestionen. En el caso del cambio del DNI azul al DNI electrónico por primera vez, el costo es de S/30, mientras que quienes ya cuentan con DNI electrónico y son mayores de edad deben pagar S/41. Este abono puede efectuarse mediante distintos canales habilitados, como Yape, el Banco de la Nación, agentes autorizados, la plataforma Págalo.pe o tarjetas de débito y crédito, lo que facilita el proceso para el ciudadano. Luego de completar el pago, se debe descargar la aplicación DNI BioFacial en el celular para validar la identidad y actualizar la fotografía del documento. Posteriormente, el usuario ingresa al portal del Reniec, acepta los términos del servicio, registra sus datos personales y selecciona la oficina donde recogerá su nuevo DNI. Al finalizar el procedimiento, recibirá una confirmación en su correo electrónico como constancia de que la solicitud fue realizada correctamente.

¿Cuántos DNIs se encuentran vencidos y en qué regiones se encuentran por lo que es importante prever los trámites?

La entidad precisó, además, que en la actualidad se registran 1.953.154 DNI de adultos vencidos tanto dentro del país como en el extranjero. Asimismo, de esta cifra, más de medio millón pertenecen a ciudadanos que residen en Lima, mientras que regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque también concentran un número significativo de documentos caducados. Ante este panorama, el Reniec lo que vienen haciendo es exhortar a la población a renovar su documento de identidad a la brevedad, con el fin de asegurar el pleno ejercicio de su derecho a la identidad y evitar inconvenientes en la realización de trámites y servicios que requieren un DNI vigente. Es por ello, la importancia de seguir los pasos mencionados para evitar conglomeraciones y tomar precauciones correspondientes.

Así realizarás la renovación del DNI presencialmente y consultar si el documento ya se encuentra disponible para recoger.

Las personas que opten por realizar el trámite de manera presencial deben acudir a una oficina del Reniec portando el comprobante de pago correspondiente. En el proceso de atención se toma una nueva fotografía y, si es necesario, se pueden actualizar datos como domicilio, estado civil, grado de instrucción, firma o información personal, siempre que se presenten los documentos requeridos para cada caso. En situaciones donde la información ya se encuentre registrada en la base de datos de la entidad, no será indispensable presentar ciertas actas adicionales. Asimismo, el Reniec indicó que las personas con discapacidad permanente pueden acceder a este trámite de forma gratuita en sus oficinas. De igual manera, los adultos mayores de 60 años reciben un DNI con la indicación “No caduca”, como medida de reconocimiento. Una vez iniciado el procedimiento, el ciudadano puede verificar el estado de su documento a través de la plataforma habilitada por la institución, ingresando su número de DNI o de solicitud. Cuando el sistema registre un avance del 100%, el usuario podrá acercarse a la sede elegida para recoger su documento de identidad.