Miles de empresas ya iniciaron el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias, cuyo plazo máximo de pago vence el 15 de julio. Este beneficio corresponde a los trabajadores del régimen laboral privado que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación. Además del monto principal, existe una bonificación extraordinaria que representa un ingreso adicional y que no está sujeta a descuentos previsionales.

¿Qué es la bonificación extraordinaria?

La bonificación extraordinaria es un pago adicional que acompaña a la gratificación y reemplaza el aporte que normalmente realiza el empleador a EsSalud durante este beneficio. Gracias a ello, el trabajador recibe un monto mayor al de su gratificación ordinaria.

Si el trabajador está afiliado a EsSalud, la bonificación equivale al 9 % del monto de la gratificación. En cambio, quienes se encuentran afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) reciben un adicional equivalente al 6,75 %. Este dinero debe abonarse junto con la gratificación y forma parte del depósito que realiza la empresa.

¿Cómo saber si te corresponde este pago adicional?

Para acceder a la bonificación extraordinaria es necesario tener derecho a la gratificación de julio. En términos generales, el beneficio alcanza a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada que se encuentren en planilla y hayan laborado durante el semestre correspondiente. Quienes trabajaron solo algunos meses recibirán la gratificación de manera proporcional, y la bonificación también se calculará sobre ese monto.

Por ejemplo, un trabajador que recibe una gratificación de S/ 3,000 y está afiliado a EsSalud obtendrá una bonificación adicional de S/ 270, por lo que el depósito total ascenderá a S/ 3,270. Si está afiliado a una EPS, el adicional será de S/ 202,50. Este importe no constituye un descuento, sino un beneficio económico adicional reconocido por la legislación vigente.

¿Hasta cuándo deben pagar la gratificación?

Las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio de 2026 para realizar el depósito de la gratificación y de la bonificación extraordinaria. El incumplimiento de esta obligación puede generar intereses a favor del trabajador y sanciones administrativas impuestas por la autoridad laboral.

Si al revisar el depósito observas que no se incluyó la bonificación que te corresponde según tu afiliación a EsSalud o EPS, puedes solicitar una revisión a tu empleador o consultar con un especialista en materia laboral. Conocer cómo se calcula este beneficio permitirá verificar que el pago recibido sea el correcto y aprovechar al máximo uno de los ingresos más importantes del año para los trabajadores peruanos.

VIDEO RECOMENDADO: