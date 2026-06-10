Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente es fundamental para realizar una amplia variedad de trámites y gestiones en el país. Con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha implementado herramientas digitales que permiten a los ciudadanos realizar consultas sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. Entre los servicios disponibles figura la posibilidad de verificar por internet el estado de tramitación del DNI, ya sea en su versión azul, electrónica o aquella destinada a menores de edad. Gracias a esta plataforma, los usuarios pueden conocer en qué etapa se encuentra su solicitud y verificar si el documento ya está listo para ser entregado. Esta opción está disponible para quienes hayan gestionado un DNI electrónico o convencional, tanto para adultos como para niños. No obstante, muchas personas aún desconocen el procedimiento para acceder a esta información y confirmar la disponibilidad de su documento.

¿Tu DNI ya está listo? Descúbrelo en segundos con este sencillo método

Si necesitas consultar el estado del trámite de tu Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) de menor o adulto en cualquier momento del día, incluso hasta 1 mes después de que recibiste el documento, puedes hacerlo de manera online.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Lo que debe saber antes de iniciar

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar

¿Qué es el Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es el organismo autónomo encargado del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), el cual contiene información de todos los peruanos que cuentan con DNI.

Otorga el documento de identidad y registra hechos vitales como nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y otros que modifican el estado civil, logrando una cobertura de 98.7% en todo el Perú.

Como miembro del Sistema Electoral Peruano, elabora el Padrón Electoral que se utiliza en cada proceso de elección popular.

La institución fue creada mediante la Ley N.° 26497, el 12 de julio de 1995, y se ha consolidado como una de las más modernas de Latinoamérica y el Caribe en materia de identificación y registros civiles, además de ser la entidad pública más confiable del Perú*.

VIDEO RECOMENDADO:

Otorga el documento de identidad y registra hechos vitales como nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y otros que modifican el estado civil, logrando una cobertura de 98.7% en todo el Perú.

Como miembro del Sistema Electoral Peruano, elabora el Padrón Electoral que se utiliza en cada proceso de elección popular.

La institución fue creada mediante la Ley N.° 26497, el 12 de julio de 1995, y se ha consolidado como una de las más modernas de Latinoamérica y el Caribe en materia de identificación y registros civiles, además de ser la entidad pública más confiable del Perú*.