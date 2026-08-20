Por Redacción EC

El es uno de los documentos indispensables para identificarse oficialmente en el Perú y es requerido para realizar numerosos trámites ante entidades públicas y privadas. Por ello, cualquier dato que aparezca de manera incorrecta puede convertirse en un inconveniente al momento de acreditar la identidad o efectuar determinadas gestiones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la institución responsable de administrar la información que figura en este documento. Cuando el titular detecta alguna inconsistencia, cuenta con la posibilidad de solicitar una rectificación para que sus datos sean registrados de acuerdo con la información correspondiente. Las modificaciones pueden estar relacionadas con diferentes elementos de la identificación, dependiendo del caso. Entre ellos se encuentran los nombres, apellidos, fotografía, firma, huellas dactilares, domicilio y otros datos personales consignados en el registro. Por ello, si una persona descubre que existe un error en alguno de estos campos, no necesita mantener la información equivocada indefinidamente. El trámite de rectificación ante Reniec permite solicitar la actualización correspondiente y obtener un documento con los datos corregidos.

Cuáles son los requisitos

  • , si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el )
  • Si eres extranjero, presenta el  donde aparezca la anotación marginal de rectificación.
  • Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

Hazlo en 3 pasos:

1) Paga tu trámite

Elige la opción de pago:

  • Si tienes DNI Azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121.
  • Si ya cuentas con DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729.
  • DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647.
  • DNI de personas con alguna discapacidad: gratis.

Canales de pago:

  • Yape – Agente BCP
  1. Genera tu ticket en 
  2. Selecciona el código correspondiente al trámite.
  3. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera ().

  • Banco de la Nación – Agencia, agente Pagalo.pe

Ingresa a , o acércate a la o del más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al o al más cercano y entrega los documentos solicitados en los requisitos al registrador. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega.

Si eres menor de edad, debes asistir con el padre o la madre declarante.

3) Recoge tu DNI

Verifica el y, cuando tu DNI se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más.

En caso no puedas recoger tu DNI azul, puede acercarse un representante con una para recogerlo por ti.

Ten en cuenta que la entrega del DNIe es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra. También, puedes comunicarte al teléfono o , anexo 1900.

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