El DNI es uno de los documentos indispensables para identificarse oficialmente en el Perú y es requerido para realizar numerosos trámites ante entidades públicas y privadas. Por ello, cualquier dato que aparezca de manera incorrecta puede convertirse en un inconveniente al momento de acreditar la identidad o efectuar determinadas gestiones. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la institución responsable de administrar la información que figura en este documento. Cuando el titular detecta alguna inconsistencia, cuenta con la posibilidad de solicitar una rectificación para que sus datos sean registrados de acuerdo con la información correspondiente. Las modificaciones pueden estar relacionadas con diferentes elementos de la identificación, dependiendo del caso. Entre ellos se encuentran los nombres, apellidos, fotografía, firma, huellas dactilares, domicilio y otros datos personales consignados en el registro. Por ello, si una persona descubre que existe un error en alguno de estos campos, no necesita mantener la información equivocada indefinidamente. El trámite de rectificación ante Reniec permite solicitar la actualización correspondiente y obtener un documento con los datos corregidos.

Cuáles son los requisitos

Copia certificada de tu acta de nacimiento , si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1)

, si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (Puedes verificar en el paso 1) Si eres extranjero, presenta el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación.

presenta el donde aparezca la anotación marginal de rectificación. Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.

Hazlo en 3 pasos:

1) Paga tu trámite

Elige la opción de pago:

Si tienes DNI Azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si ya cuentas con DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729 .

con el código de tributo . DNI menor de edad: S/ 16.00 con el código de tributo 00647 .

con el código de tributo . DNI de personas con alguna discapacidad: gratis.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Entrega tus requisitos

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano y entrega los documentos solicitados en los requisitos al registrador. Él ingresará la información, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega.

Si eres menor de edad, debes asistir con el padre o la madre declarante.

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más.

En caso no puedas recoger tu DNI azul, puede acercarse un representante con una carta poder para recogerlo por ti.

Ten en cuenta que la entrega del DNIe es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.

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