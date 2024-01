Además de tener el río más largo y el desierto más seco del mundo, Sudamérica también puede presumir otro mérito a nivel mundial: cuenta con la ciudad más alta del planeta. Aunque muchos puedan imaginarse que dicho lugar se encuentra en Bolivia, caracterizado por su altura sobre el nivel del mar, lo cierto es que la ciudad en cuestión se encuentra en otro país sudamericano. A continuación, te contamos de cuál se trata.

¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS ALTA DE AMÉRICA DEL SUR Y EN QUÉ PAÍS SE ENCUENTRA?

Con 5.100 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajas que llegan a cero grados y la aparición recurrente del hielo en el invierno, la ciudad con mayor altitud del mundo se llama La Rinconada, la cual se encuentra en el Monte Ananea, en Puno (Perú), según reporta Visual Capitalist con datos de la Comisión Europea.

Sin embargo, cabe resaltar que algunos informes no consideran a esta localidad como la más alta del mundo debido a la limitada cantidad de residentes (menos de medio millón de pobladores), en comparación con otras grandes ciudades. Si se le otorga el título a una ciudad con amplia población, el ganador sería La Paz de Bolivia, la cual cabe señalar que es la capital más alta del mundo.

¿EN QUÉ SE CARACTERIZA LA RINCONADA?

Esta ciudad peruana está rodeada de rocas y hielo. A pesar de sus condiciones climatológicas extremas, la población que habita en este lugar no tiene cristales en las ventanas de sus casas.

La localidad también carece servicios, por ejemplo: no hay recolección de basura y los residuos humanos no se procesan. Debido a que no se recolectan los restos, los habitantes no tienen más opción que quemar o enterrarlos, lo cual genera una gran contaminación.

Además, también es importante señalar que La Rinconada no cuenta con servicio de agua potable, por lo que muchos optan por consumir el agua de las lluvias o de la nieve derretida, según informa La República.

Si este lugar se presenta como inhóspito y cruel, ¿por qué tiene personas viviendo en él? La respuesta sería la minería, actividad que es practicada por gran parte de sus habitantes.

Debido a que la ciudad se encuentra cerca a una importante mina de oro, las personas deciden arriesgarse y buscarse el sustento en un lugar donde ya solo respirar puede ser mortal por la falta de oxígeno. Además, también se debe mencionar que el hecho de consumir agua de las lluvias o de la nieve derretida puede ser perjudicial para la salud debido a la contaminación provocada por los residuos de la minería, como el mercurio.

De acuerdo con 20 minutos, La Rinconada es una ciudad sin ley, debido a que no tiene policía; tiene hoteles en condiciones paupérrimas, puesto que tiene pocas mantas para soportar el frío, no tiene calefacción y cuenta con baños compartidos sin duchas; y por último, le sobra cantinas y prostíbulos.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES MÁS ALTAS DE LATINOAMÉRICA?

Las localidades que tienen la mayor altitud del mundo se encuentran en Latinoamérica, y la mayoría de ellas se ubican precisamente en Sudamérica. Estas ciudades son las siguientes: