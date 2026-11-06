El fenómeno El Niño ya comienza a dejar sus efectos en el país, con intensas lluvias en las regiones del norte y una fuerte ola de calor en distintas zonas. Estas condiciones representan un riesgo para las viviendas y la salud de las personas, por lo que es necesario tomar precauciones para evitar daños y proteger a las familias. La urbanista e investigadora Liliana Miranda, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), compartió recomendaciones durante una entrevista en el programa ‘Convoca en vivo’. Sus consejos incluyen desde instalar barreras para impedir el ingreso del agua hasta preparar medicamentos y buscar alternativas para reducir el calor dentro de los hogares. Conoce qué medidas debes aplicar para acondicionar tu casa y proteger a tu familia ante el fenómeno El Niño.

¿QUÉ DEBES HACER PARA PROTEGER TU CASA Y A TU FAMILIA ANTE EL NIÑO?

1. Instala barreras para frenar el agua

Ante el riesgo de inundación, Miranda aconseja colocar obstáculos en el exterior de la vivienda. Pueden ser tablas de madera, piedras grandes o láminas de policarbonato que dificulten el ingreso del agua por las entradas.

Las bolsas de arena no son tan efectivas para bloquear una puerta, pero sí pueden evitar que el agua regrese por los sumideros del piso, las duchas o el inodoro. La especialista recomienda proteger esos puntos para mantener secos los ambientes.

2. Prepara una mochila de emergencia

Miranda recomienda tener una mochila en casa y definir un punto seguro y elevado en el barrio, fuera de las zonas inundables. Allí, familiares y vecinos podrían reunirse y permanecer dos o tres días mientras llega ayuda.

El equipo debe incluir alimentos, medicamentos básicos y artículos de primeros auxilios. La investigadora advirtió que las inundaciones pueden favorecer enfermedades, como infecciones, conjuntivitis y problemas de piel o urinarios. Por ello, aconsejó aprender técnicas para responder, pues los servicios médicos podrían verse sobrepasados.

3. Realiza simulacros y revisa los techos

Practicar en familia permite que todos sepan cómo reaccionar ante una emergencia. También es importante limpiar los techos y retirar cables que puedan ocasionar cortocircuitos o incendios.

4. Ten hielo para aliviar el calor

Frente a temperaturas extremas, la especialista sugirió tener hielo y pañuelos disponibles. Se puede aplicar frío con un paño en la frente, la nuca, las axilas, las ingles y los talones para ayudar a bajar la temperatura corporal.

5. No descuides la hidratación

Miranda recomendó contar con sobres de sales minerales para atender la deshidratación y mantener un consumo de líquidos. Advirtió que varios días de calor intenso pueden afectar incluso a los jóvenes y causar un cuadro grave. También planteó aumentar ligeramente la ingesta de sal, según recoge la plataforma Convoca.

6. Evita los techos de calamina

Aconsejó cambiar los techos de calamina o añadir una cobertura que facilite la ventilación. Según explicó, cuando el calor se concentra en estas superficies, el interior de la vivienda puede alcanzar una temperatura mucho más alta que afuera. Mejorar la circulación del aire ayuda a reducir el bochorno.

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