¿Está tu casa preparada para El Niño? Estas son las medidas que debes tomar para evitar daños | Foto: Andina
¿Está tu casa preparada para El Niño? Estas son las medidas que debes tomar para evitar daños | Foto: Andina
Por José Templo

El fenómeno El Niño ya comienza a dejar sus efectos en el país, con intensas lluvias en las regiones del norte y una fuerte ola de calor en distintas zonas. Estas condiciones representan un riesgo para las viviendas y la salud de las personas, por lo que es necesario tomar precauciones para evitar daños y proteger a las familias. La urbanista e investigadora Liliana Miranda, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), compartió recomendaciones durante una entrevista en el programa ‘Convoca en vivo’. Sus consejos incluyen desde instalar barreras para impedir el ingreso del agua hasta preparar medicamentos y buscar alternativas para reducir el calor dentro de los hogares. Conoce qué medidas debes aplicar para acondicionar tu casa y proteger a tu familia ante el fenómeno El Niño.

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