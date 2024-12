Dejar el celular cargando toda la noche es una práctica común entre muchos usuarios que prefieren despertarse con la batería completamente cargada. Sin embargo, esta rutina aparentemente inofensiva puede tener consecuencias negativas para el dispositivo y su batería a largo plazo. Debido a esto, a continuación te contamos cómo esta práctica afecta al teléfono y qué medidas se deben tomar para evitar posibles daños.

¿QUÉ PODRÍA PASAR SI DEJAS CARGANDO TU CELULAR TODA LA NOCHE?

Dejar el celular cargando toda la noche no provoca una sobrecarga directa gracias a los sistemas de gestión de energía que detienen el flujo de corriente al alcanzar el 100% de carga. Sin embargo, el problema radica en que, aunque no haya un daño inmediato, el dispositivo sigue conectado al cargador durante varias horas más, lo que puede generar lo que se conoce como “carga de mantenimiento”. Este proceso puede afectar gradualmente la salud de la batería, reduciendo su capacidad de retener carga a largo plazo. Por lo tanto, aunque no se sobrecargue, el rendimiento de la batería podría verse comprometido.

¿QUÉ PELIGRO PUEDE GENERAR PARA EL CELULAR CARGARLO POR MUCHO TIEMPO?

Como mencionamos, esto puede afectar negativamente la vida útil de la batería. Las baterías de iones de litio tienen un número limitado de ciclos de carga, y mantener el teléfono conectado constantemente puede acelerar el desgaste de ellas debido a pequeñas cargas de mantenimiento que se realizan continuamente.

Para reducir el impacto negativo de la carga completa, algunos dispositivos tienen incorporados una función denominada “carga optimizada”, que detiene la carga al 80% y la finaliza justo antes de que el usuario se levante, minimizando así el tiempo que la batería permanece al 100%, según informa Infobae Perú.

¿QUÉ ACCIDENTES DOMÉSTICOS PUEDEN OCURRIR CUANDO SE CARGA UN CELULAR?

El uso de cargadores no originales o en mal estado puede generar riesgos graves, como sobrecalentamientos o incluso cortocircuitos, lo que en situaciones extremas podría causar incendios en el hogar. Este peligro se intensifica cuando el teléfono se carga cerca de la cama, un lugar común para esta práctica.

Para evitar estos accidentes, es crucial colocar el dispositivo sobre una superficie plana y segura, como una mesa, lejos de materiales inflamables. Además, se debe evitar cubrir el teléfono con mantas o ropa durante la carga, para prevenir la acumulación excesiva de calor y los riesgos asociados.

Esto puede pasar si dejas conectado el cargador del celular todo el tiempo | Foto: Pexels

ACCIONES QUE DEBES Y NO DEBES HACER PARA ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DE TU CELULAR