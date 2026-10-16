Por Redacción EC

En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa de cada vehículo, número que determina cuándo el conductor puede acudir a una estación de servicio habilitada para recibir el beneficio. Con el propósito de ordenar el suministro de combustible, las autoridades publican un cronograma que establece los días correspondientes a cada grupo de usuarios. La gestión de este subsidio se realiza a través del Sistema Patria, plataforma digital encargada de administrar el apoyo para quienes reúnen las condiciones exigidas. De esta manera, los propietarios deben verificar cuándo les corresponde abastecerse, ya que no todas las matrículas tienen autorización para hacerlo en la misma fecha. Consultar el calendario con anticipación permite organizar el recorrido, acudir en el momento indicado y reducir el riesgo de desplazarse hasta una gasolinera sin poder acceder al combustible subsidiado.