En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se organiza de acuerdo con el último dígito de la placa de cada vehículo, número que determina cuándo el conductor puede acudir a una estación de servicio habilitada para recibir el beneficio. Con el propósito de ordenar el suministro de combustible, las autoridades publican un cronograma que establece los días correspondientes a cada grupo de usuarios. La gestión de este subsidio se realiza a través del Sistema Patria, plataforma digital encargada de administrar el apoyo para quienes reúnen las condiciones exigidas. De esta manera, los propietarios deben verificar cuándo les corresponde abastecerse, ya que no todas las matrículas tienen autorización para hacerlo en la misma fecha. Consultar el calendario con anticipación permite organizar el recorrido, acudir en el momento indicado y reducir el riesgo de desplazarse hasta una gasolinera sin poder acceder al combustible subsidiado.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 16 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 17 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 18 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.