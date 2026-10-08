Cada clic, reproducción y anuncio que vemos en internet también deja una huella ambiental. Detrás de una campaña de publicidad digital existe un consumo de electricidad asociado a servidores, dispositivos, redes y plataformas, un impacto que cada vez más empresas buscan medir y reducir. En ese escenario, L’Oréal Groupe, líder mundial de la industria de la belleza, lleva cuatro años trabajando en la medición de las emisiones de CO₂ generadas por sus campañas de medios digitales y ahora se prepara para dar el siguiente paso: reducirlas.

Hace cuatro años, la compañía puso en marcha una iniciativa pionera para medir las emisiones de carbono asociadas a sus medios publicitarios, en alianza con la empresa francesa de tecnología climática IMPACT+. Transcurrido ese tiempo, la herramienta de medición ya tiene presencia en más de 50 países y permite cubrir dos tercios del gasto en medios de L’Oréal Groupe, con un enfoque basado en la actividad real de sus campañas.

Las emisiones se calculan considerando distintos factores vinculados con la distribución de la publicidad digital, entre ellos la transmisión de datos desde los servidores hasta los dispositivos, el consumo de electricidad de los canales de medios y la intensidad de carbono específica de cada país. El análisis contempla plataformas de redes sociales, videos in-stream, compra programática, compra directa y búsquedas.

Este proceso también ha permitido identificar oportunidades concretas para disminuir la huella de carbono. Entre las principales medidas se encuentran la optimización del peso de los activos publicitarios y la priorización de conexiones Wi-Fi, acciones que pueden implementarse en distintos mercados sin comprometer el rendimiento de las campañas. En este 2026, L’Oréal Groupe se prepara para pasar de la medición a la acción: por primera vez, la compañía establecerá objetivos específicos para reducir las emisiones de CO₂ asociadas a sus medios digitales.

De medir la huella digital a reducirla

Como líder mundial de la industria de la belleza, L’Oréal Groupe ha incorporado la sostenibilidad como parte de su estrategia para abordar los desafíos ambientales asociados con la transformación digital y tecnológica. La compañía busca demostrar que la tecnología y las actividades digitales pueden evolucionar para reducir su impacto ambiental y, al mismo tiempo, generar beneficios sociales.

En este contexto, la estrategia de carbono de Beauty Tech se encuentra alineada con el programa global de sostenibilidad de la empresa, L’Oréal for the Future, que establece los compromisos ambientales y sociales del grupo.

Desde 2021, la compañía desarrolla una hoja de ruta global para avanzar hacia una gestión más sostenible de sus actividades digitales y tecnológicas. Esta estrategia contempla una trayectoria hacia las cero emisiones netas y toma en consideración los límites planetarios, con el objetivo de gestionar de manera más proactiva el impacto ambiental de las operaciones de Beauty Tech y utilizar la tecnología como una herramienta para generar un impacto social positivo.

Como parte de esta hoja de ruta, L’Oréal Groupe ha incorporado la sostenibilidad desde la etapa de diseño de sus proyectos digitales. Esto incluye iniciativas de ecoconcepción y descarbonización en áreas como la producción de contenidos, la activación de medios, los sitios web y la gestión de influencers.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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