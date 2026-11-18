El sonido de la carne sobre las brasas, el aroma de un buen corte recién cocinado y la posibilidad de compartir una mesa alrededor del fuego son parte de una cultura gastronómica que tiene sus propios rituales. En Lima, la parrilla reúne distintas tradiciones y formas de entender la cocina, desde los clásicos asados argentinos hasta las preparaciones que incorporan productos y sabores peruanos. Esa diversidad será parte de Parriland 2026, el festival organizado por Filo que celebrará una nueva edición este sábado 21 de noviembre.

El encuentro tendrá como escenario el Parque de Exposiciones de Magdalena del Mar, en el circuito de playas de la Costa Verde, y reunirá a 13 propuestas gastronómicas especializadas en parrillas, cortes premium y preparaciones a la brasa. La programación también incluirá música en vivo y el Jardín de Fuegos, un espacio desarrollado junto con la Sociedad Peruana de Parrilleros para mostrar diferentes técnicas de cocción, como el uso de jaulas, asadores y túneles.

Como adelanto de esta celebración, visitamos cuatro restaurantes que serán parte del festival: Costumbres Argentinas, Don Eduardo, Gour Meat y La Cuadra del Salvador. Cada uno llevará una propuesta particular, con preparaciones que van desde los cortes tradicionales hasta bocados creados especialmente para la ocasión.

Costumbres Argentinas

Los clásicos de la parrilla argentina, preparados sin demasiados adornos y con especial atención a la calidad del producto. Esa es la apuesta de Costumbres Argentinas, restaurante familiar que abrió sus puertas en 2009 y que mantiene una propuesta basada en una premisa sencilla: cocinar solo con sal.

Probamos un bife con la cocción perfecta y el toque preciso de sal. El chimichurri de la casa aporta sabor en cada bocado. / Cesar Campos

Para Parriland, el restaurante presentará dos preparaciones habituales de su cocina. La primera es el bife de chorizo argentino, cocinado sobre las brasas y sazonado únicamente con sal. La segunda son las mollejitas de res, elaboradas con molleja argentina, también preparadas a la parrilla. Esta última alternativa sale con la cocción perfecta y una mezcla de texturas suaves y crocantes.

Sin duda, nuestro plato favorito de la ruta fueron las mollejas a la parrilla. Es de esos platos ideales para aprender a comer visceras o interiores. / Cesar Campos

Ambas alternativas se acompañarán con chimichurri clásico, elaborado con perejil, ajo y aceite, además de panecillos. Una propuesta para quienes disfrutan de los sabores tradicionales del asado y prefieren que el protagonismo recaiga en la carne.

Dirección: Av. República de Panamá 6562, Barranco.

Don Eduardo

La propuesta de Don Eduardo tiene un sello particular: llevar la identidad de la cocina peruana al universo de las parrillas. El nuevo restaurante del grupo La Estancia, dirigido culinariamente por José Luis Castro, busca diferenciarse de las tradicionales propuestas argentinas, uruguayas y estadounidenses a través de sus insumos y sabores.

La potente chistorra de Don Eduardo es una opción perfecta para probar opciones curiosas. El complemento perfecto son las papas en mayonesa de pimentón, con el toque picante ideal. / Cesar Campos

Para Parriland presentará dos preparaciones. La primera es una chistorra elaborada con wagyú argentino, un embutido de inspiración española que llegará acompañado de un chimichurri peruano preparado con muña, rocoto, ají panca, ají limo y ají de Tarma. La combinación se completará con papas cóctel y mayonesa con pimentón. Una preparación que reúne referencias de tres tradiciones gastronómicas en un plato suculento y potente.

El flat iron es un corte de sabor potente, que cobra sentido con la sazón de la salsa anticuchera del restaurante Don Eduardo. / Cesar Campos

La segunda alternativa es un flat iron, un corte de res de sabor intenso y buena infiltración de grasa, que primero se marina con salsa anticuchera, pasa por la parrilla y termina con una emulsión de esta misma preparación. Se servirá con papas cóctel nativas y una salsa de ají amarillo y rocoto sin picante. La idea es recuperar los sabores del anticucho peruano a través de un corte distinto al tradicional corazón.

Dirección: Av. Angamos Oeste 598, Miraflores.

Gour Meat

Con 12 años en la avenida La Mar, Gour Meat mantiene una propuesta especializada en carnes al estilo argentino. Su parrilla está a la vista de los comensales y su carta reúne cortes como bife de chorizo, vacío, entraña y opciones premium Certified Angus Beef. Para esta edición de Parriland, Roberto Boyle y su equipo han pensado en preparaciones que permitan comer mientras se recorre el festival.

Las brochetas de Gour Meat combinan trozos de lomo con verduras como pimiento y cebollas, ideales para cocinarse en las brasas. / Cesar Campos

La primera alternativa son unas brochetas de lomo acompañadas de vegetales a la parrilla y papitas provenzal. Los trozos de carne cocidos a la perfección y tienen en tamaño perfecto de un bocado, al igual que las verduras. La segunda propuesta son spring rolls rellenos de cerdo braseado, preparados con una salsa de inspiración oriental que resulta ideal para compartir.

Los spring rolls son fritos al momento y cuentan con una textura ideal, que se complementa con el sabor del relleno. / Cesar Campos

Dirección: Av. La Mar 1097, Miraflores.

La Cuadra del Salvador

La Cuadra del Salvador aprovechará Parriland para presentar dos preparaciones creadas especialmente para el festival. La primera es un Philly cheese steak sandwich que tiene como protagonista un lomo fino argentino importado por el restaurante. Aunque este clásico estadounidense suele prepararse con otros cortes, aquí han elegido una carne especialmente tierna y jugosa, que pasa por la parrilla hasta formar una costra dorada. El sándwich se completa con salsa de queso cheddar, cebolla caramelizada con cerveza negra y pan brioche.

Este contundente sánguche combina sabores potentes en un suave pan brioche. El relleno incluye sabrosos trozos de carne, cebollas caramelizadas y una precisa salsa de queso cheddar. / Cesar Campos

La segunda propuesta son unas gyozas fritas rellenas de lomo saltado, acompañadas de una salsa que combina huacatay, ají amarillo y jalapeño. Este último ingrediente aporta un toque ácido y fresco que contrasta con el relleno.

El relleno generoso de lomo saltado de estas gyozas resalta cuando se combina con la salsa de huacatay con toques de jalapeño, una creación especial de La Cuadra del Salvador. / Cesar Campos

Dirección: Jr. Centenario 105, Barranco.