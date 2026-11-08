Resumen

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Conversamos con el sommelier Miguel Ángel Chávez Fernández, de Cencosud, para conocer la verdad sobre algunos mitos que rodean al vino. Aprende sobre la temperatura correcta, cómo almacenarlos, el maridaje y mucho más.
Conversamos con el sommelier Miguel Ángel Chávez Fernández, de Cencosud, para conocer la verdad sobre algunos mitos que rodean al vino. Aprende sobre la temperatura correcta, cómo almacenarlos, el maridaje y mucho más.
Por Pierina Denegri Davies

El vino suele venir acompañado de reglas que se repiten de generación en generación: que el tinto se toma a temperatura ambiente, que el corcho es sinónimo de calidad o que una botella guardada durante años necesariamente será mejor. Pero no todas esas ideas tienen fundamento. Miguel Ángel Chávez Fernández, sommelier corporativo de Cencosud, propone mirar cada botella según sus características.

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