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Resumen

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Tacama es una de las bodegas peruanas que se hizo presente en la Expovino de Wong 2026.
Tacama es una de las bodegas peruanas que se hizo presente en la Expovino de Wong 2026.
Por Alejandra Garboza

Durante mucho tiempo, elegir un vino peruano podía ser una decisión que requería cierta persuasión. Hoy, cada vez más consumidores se acercan a las góndolas y buscan etiquetas nacionales por iniciativa propia. El cambio no ha ocurrido de un día para otro: detrás hay bodegas que han renovado sus propuestas, enólogos que buscan perfeccionar sus productos y un público que comienza a reconocer que el Perú también tiene mucho que ofrecer en una copa.

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