Durante mucho tiempo, elegir un vino peruano podía ser una decisión que requería cierta persuasión. Hoy, cada vez más consumidores se acercan a las góndolas y buscan etiquetas nacionales por iniciativa propia. El cambio no ha ocurrido de un día para otro: detrás hay bodegas que han renovado sus propuestas, enólogos que buscan perfeccionar sus productos y un público que comienza a reconocer que el Perú también tiene mucho que ofrecer en una copa.

Ese panorama se hizo visible en Expovino Wong 2026, encuentro que reúne a productores, especialistas y amantes del vino nacional e internacional. Entre las bodegas peruanas participantes destacaron cuatro nombres con larga trayectoria y presencia en el mercado: Tacama, Tabernero, Queirolo y Viña Vieja, propietaria de la marca Rotondo. Cada una llegó con etiquetas que muestran distintas formas de entender el vino peruano, desde los tintos de crianza hasta las variedades elaboradas con uvas patrimoniales.

«Estas cuatro marcas tienen tanto vinos dulces como secos, pero el público que asiste a Expovino es un público de paladar muy exigente y tiene como principal finalidad probar vinos secos. Por eso, los vinos secos de las cuatro bodegas han sido protagonistas. Además, han presentado su gama media, media alta y alta, no solamente sus vinos más económicos», explica Pedro Cuenca, fundador de Peruvino y conocedor de la industria vitivinícola nacional.

Cuatro bodegas, cuatro apuestas

En el caso de Tabernero, una de las protagonistas fue Vittoria Reserva, línea que reúne vinos blancos, rosados y tintos con un promedio de 12 meses de crianza en barrica. Entre sus etiquetas destaca Vittoria Gran Reserva, un blend de Malbec y Cabernet Sauvignon con más de 15 meses en barrica, elaborado por el enólogo argentino Claudio Martín.

Cuenca destaca el trabajo que Martín viene desarrollando en la bodega y el perfil que ha conseguido imprimir a sus vinos. “Desde que ha llegado, le ha aportado a los vinos un carácter frutal y equilibrado. Son vinos fáciles de beber y que, además, están empezando a recibir muchos reconocimientos. Tim Atkin los puntuó con más de 90 puntos cuando vino en enero y también han tenido una muy buena participación en el concurso de Expovino. De la línea Vittoria Reserva, uno de los más degustados fue el Syrah”, comenta.

La segunda bodega de este recorrido es Viña Vieja, de Chincha, cuya marca Finca Rotondo tuvo una presencia destacada en la feria. Su propuesta incluye una línea joven y otra de reserva, con variedades como Malbec y Cabernet Sauvignon. En la parte más alta de su catálogo se encuentra Isabel, un blend de ambas cepas con más de 15 meses de crianza en barrica, elaborado por el enólogo chileno Óscar Mancilla.

“Isabel es un vino que ha tenido puntuaciones en diferentes concursos, tanto nacionales como en el extranjero. En Expovino siempre consigue puntajes que superan los 90 puntos y es una etiqueta que cubre las expectativas”, señala Cuenca. Sin embargo, considera que hay otra propuesta de Rotondo que merece mayor atención: su línea patrimonial.

Se trata de vinos elaborados con variedades de uva vinculadas a la historia vitivinícola del Perú. Entre ellos destacan el rosado de Quebranta y el blanco de Quebranta, una propuesta que, según Cuenca, representa una oportunidad para diferenciar la producción nacional en un mercado donde abundan las variedades internacionales.

“Cuando un turista viene al Perú a probar nuestra gastronomía, no solamente quiere conocer la comida, también quiere probar las bebidas. Un rosado de Quebranta es algo muy peruano, algo único que no va a encontrar en otra parte. Los vinos patrimoniales están llamados a ser protagonistas porque nos permiten contar una historia y ofrecer una experiencia que tiene identidad propia”, explica.

El valor de recuperar las uvas patrimoniales

Para entender la importancia de estas variedades hay que remontarse a los primeros años de la producción de vino en Sudamérica. Cuenca recuerda que las primeras uvas llegaron con los españoles en el siglo XVI y que fueron introducidas para elaborar vino, antes de que el pisco se desarrollara como producto derivado.

Entre las variedades que se asentaron en el territorio peruano se encuentran la Negra Criolla, la Albilla, la Mollar y la Italia. A ellas se sumaron otras que surgieron en Sudamérica, como la Quebranta, la Torontel y la Moscatel Negra del Perú. En conjunto, estas siete variedades son conocidas como uvas patrimoniales porque forman parte de la herencia vitivinícola de la región.

“Las bodegas grandes están trabajando para tener, además de sus líneas de uvas internacionales, vinos elaborados con variedades patrimoniales. Es el caso de Rotondo, Tacama y Queirolo. Y Tabernero también nos va a sorprender con su propia línea patrimonial. Es importante porque estamos hablando de una gastronomía peruana reconocida en el mundo y el turismo gastronómico también necesita que la bebida acompañe esa experiencia”, adelanta el fundador de Peruvino.

Tacama, precisamente, es una de las bodegas que ha incorporado esta mirada a su portafolio. En Expovino presentó su línea Origen, con etiquetas tintas elaboradas a partir de variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon y Carmenere, además de Toñuz, un blend de Quebranta y Tannat que forma parte de su propuesta patrimonial.

También destacó la nueva presentación de este último vino, que busca ofrecer un perfil fresco y fácil de beber. Entre las etiquetas más buscadas de la bodega estuvieron Don Manuel, Hanan Malbec-Petit Verdot y Prieta Quebranta, un Red Blend que lleva en su etiqueta una referencia visual al manto de Paracas. La enología de Tacama está a cargo del francés Frédéric Thibaut, quien, según Cuenca, trabaja en un estilo que combina fruta, acidez y crianza en barrica.

“Tacama tiene una trayectoria importante y sus viñedos figuran entre los más antiguos de Sudamérica. Es una marca que se ha mantenido en el mercado con vinos secos de calidad y con un estilo propio. Además, está haciendo un trabajo interesante para ampliar su propuesta y dar a conocer etiquetas que antes se encontraban principalmente en tiendas especializadas”, comenta.

La cuarta protagonista es Santiago Queirolo, que llegó a la feria con su línea Intipalka, desarrollada en sus viñedos de San José de los Molinos, en Ica. La marca cuenta con vinos jóvenes, reservas y etiquetas de mayor gama. Entre sus propuestas patrimoniales figuran un blanco de Torontel, uno de Moscatel de Alejandría, un rosado de Quebranta y un tinto de Negra Criolla.

En la gama alta se encuentra Intipalka Número Uno, un blend que puede incluir Cabernet Franc, Syrah y Tannat, con más de 15 meses de crianza en barrica. La línea está a cargo del enólogo argentino Luis Gómez, quien trabaja con la bodega desde 2017.

Cuenca explica que el desarrollo de Intipalka respondió a la necesidad de competir con los vinos importados. Queirolo, que tuvo sus orígenes en Lima y desarrolló sus primeros viñedos en Cañete, buscó nuevas condiciones para trabajar con variedades tintas y encontró en San José de los Molinos una zona favorable por su altitud y amplitud térmica. El proyecto Intipalka llegó al mercado en 2008.

“Intipalka ha ganado terreno en poco tiempo y tiene un posicionamiento muy interesante. La bodega entendió que, si quería competir con los vinos extranjeros, tenía que desarrollar productos que estuvieran a la altura de esa oferta. Hoy tiene una línea bastante completa, desde vinos jóvenes hasta etiquetas de alta gama y patrimoniales”, sostiene.

Una nueva relación con el vino peruano

El crecimiento de estas bodegas también se refleja en los hábitos de consumo. Para Cuenca, la pandemia marcó un punto de inflexión. Durante las primeras semanas de las restricciones sanitarias, el abastecimiento de bebidas alcohólicas en los supermercados se limitó a las existencias disponibles. Los consumidores compraron inicialmente las marcas importadas que conocían, pero, cuando esas botellas comenzaron a agotarse, tuvieron que mirar hacia otras opciones.

“Cuando ya no quedaba otra alternativa y no había vinos como Casillero del Diablo o Navarro Correa, la gente dijo: “Bueno, vamos a probar, ¿qué queda?”. Y lo que quedaba era vino peruano. A partir de ese momento, muchos se dieron cuenta de que por el precio que estaban pagando se llevaban un vino muy bien hecho. Cuando todo empezó a volver a la normalidad, veías que los clientes llegaban al supermercado y se dirigían directamente a la zona de vinos peruanos. Ya los buscaban con más confianza", recuerda.

A esa experiencia se sumó una mayor oferta de ferias, catas, tiendas especializadas y restaurantes con cartas de vinos más variadas. La gastronomía peruana también ha contribuido a este escenario: el crecimiento de la oferta gastronómica en ciudades como Cusco y Arequipa ha impulsado el interés por bebidas que puedan acompañar diferentes propuestas culinarias.

El especialista también advierte que producir vino en el Perú implica afrontar costos importantes. A la carga tributaria se suma la competencia de miles de etiquetas extranjeras que llegan desde países como Argentina, Chile y España, además de otros mercados productores. Esa diversidad beneficia al consumidor, que puede probar diferentes estilos, pero también obliga a las bodegas locales a elevar sus estándares.

Para Cuenca, el crecimiento del sector no se limita a las ventas: también se observa en la producción nacional, que, según los datos que menciona, pasó de 19 a 24 millones de litros. La mayor demanda, la estabilidad económica y el interés por la gastronomía han contribuido a ese avance.

En Expovino Wong 2026, las cuatro bodegas mostraron que el vino peruano tiene una oferta cada vez más diversa: conviven las variedades internacionales con las uvas que forman parte de su historia, las etiquetas jóvenes con las de crianza y las propuestas accesibles con vinos de mayor gama. Una evolución que invita a mirar más de cerca lo que se produce en el país y, sobre todo, a descubrirlo copa a copa.