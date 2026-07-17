Hace 10 años, el primer Salón del Vino Peruano se realizó en el Club Moquegua, en la avenida Salaverry. Esa vez participaron seis bodegas grandes y seis bodegas de pequeña producción. Una de Tacna, otra de Moquegua y una de Arequipa. Y también participaron eh productores pequeños de Lima y de Ica.

“Ahora estamos con 22 bodegas participantes y más de 240 etiquetas de vino durante el evento. Muchas opciones para poder probar y para que sea una gran variedad de vinos peruanos”, nos comenta el sommelier Pedro Cuenca, investigador y promotor del vino peruano. “Todo pasó muy rápido”. El Salón del Vino Peruano se hizo con la finalidad de dar vitrina y exposición a los pequeños productores: “No pensé que llegaríamos a 10 años y celebrar de esta manera tanto tiempo dando esta exposición a las marcas y permitiendo su crecimiento e ingreso a un mercado tan competitivo como del vino peruano.

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― ¿Qué novedades encontraremos en esta décima edición?

El Salón del Vino Peruano presenta cada año nuevas cosechas, nuevas etiquetas, nuevos vinos. Por ejemplo, vamos a poder encontrar vino blanco de uva negra criolla que es algo poco común porque la negra criolla se utiliza para hacer vinos tintos, principalmente, y rosados. También, vamos a encontrar muchos vinos patrimoniales. Además, se degustará la Barra de Partidas Limitadas, en la cual tendremos los vinos de Cusco y Apurímac como novedad, y una cena maridaje con la presentación de un espumoso de apertura y 16 vinos que acompañan los cinco platos que se van a presentar. El cierre será con pisco. Hemos organizado 8 charlas magistrales.

― ¿Qué significa para ti, como promotor e investigador del vino peruano, alcanzar esta primera década del Salón?

Significa haber logrado 10 años del Salón del Vino Peruano significa un aporte a la imagen del vino peruano porque ha permitido que muchas marcas y productores sean conocidos y que gracias a eso puedan empezar a ingresar a diferentes restaurantes, y que las grandes bodegas hayan puesto en valor a los vinos elaborados con uvas patrimoniales siendo las llamadas a elaborar vinos que pueden ser protagonistas junto a nuestra premiada comida. Incluso, regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna, que muy poca gente conocía que hacían vino, ahora pueden recuperar esa imagen que tuvo hace 400 años.

― ¿Cómo ha cambiado el panorama del vino peruano en estos 10 años desde tu perspectiva?

Por el lado del consumidor, cada vez tiene más confianza. Por el lado del productor, sabe que tiene un mercado al que convence y anima a probar los vinos que produce con la calidad. Para eso están recurriendo a asesorías enológicas, a equiparse cada vez con con las equipos adecuados y necesarios para poder obtener vinos de calidad. Además, que profesionales del sector se convenzan, es decir, mis colegas, los sommeliers, se convenzan de que el vino peruano tiene cada vez más oportunidades de ser protagonista con esta gastronomía.

Durante el Salón del Vino Peruano. / SVP

― ¿Por qué es importante promover nuestro vino, sobre todo pensando en que es un trabajo agrícola y regional? ¿Quiénes ganan en la cadena?

Para empezar el vino tiene un significado muy especial en diferentes regiones tradicionales productoras de vino como es el caso de Arequipa, Moquegua y Tacna donde hay muchas familias que tienen generaciones elaborando vino. Es parte de su vida y lo ideal es que puedan acompañar la propuesta de comidas de la zona como el caso del picante de la tacneña con tinto de negra criolla, el cuy frito de Moquegua que acompaña muy bien con los vinos rosados, la malaya frita o el rocoto relleno de Arequipa que se acompaña con los rosados de Arequipa. Por cada región existe una propuesta local. No solo ganan las bodegas, sino que las familias que trabajan en el viñedo y en la bodega. Entre todas las bodegas llegan a beneficiar a más de 15,000 personas que trabajan en las diferentes etapas del proceso, desde la elaboración, el viñedo, la vinificación, embotellado, comercialización y distribución.

― ¿Qué esperas para el vino peruano en los próximos 10 años?

Ya no tener 475 etiquetas sino superar las mil etiquetas de vino peruano. Que el vino no solo se haya establecido en el mercado peruano, sino en mercados del extranjero, sobre todo aquellos donde hay muchos restaurantes peruanos. Que cada restaurante peruano en el extranjero tenga el vino peruano como un acompañante ideal, cada restaurante es una embajada de la gastronomía y esta no solo es comida, también es vino.