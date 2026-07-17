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Resumen

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El sommelier Pedro Cuenca.
El sommelier Pedro Cuenca.
/ SVP
Por Diana Gonzales Obando

Hace 10 años, el primer Salón del Vino Peruano se realizó en el Club Moquegua, en la avenida Salaverry. Esa vez participaron seis bodegas grandes y seis bodegas de pequeña producción. Una de Tacna, otra de Moquegua y una de Arequipa. Y también participaron eh productores pequeños de Lima y de Ica.

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