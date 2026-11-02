En julio de este año nos invitaron a una cena en Dédalo de Barranco liderada por el chef Gregorio Laban, del lodge Bosque Guardián de Tarapoto. El evento se llamaba “Mesa del Bosque. Un viaje por la Cordillera Escalera” y la carta venía impresa en un material diferente: era papel reciclado de fibras vegetales, trabajado por el taller Bosques de Papel. Mientras servían cada paso, la explicación se hacía más intrigante: hojas de yuca y miel de abejas meliponas sobre raíces; pesca amazónica con dale dale, leche de tigre y taperiba; maduro con queso, maní y cocona.

Poco a poco, la Amazonía peruana se estaba haciendo presente sobre la mesa con sus sabores, texturas, colores, transportándonos desde un pequeño distrito de Lima a los inmensos bosques de la región San Martín de donde provenían ese paiche, las sachapapas y el mucílago que comíamos. Necesitábamos conocer al chef en su contexto, conversar con él sobre sus plantas y que nos explicara sus ideas. Este mes, fuimos a visitarlo.

El chef Gregorio Laban utiliza los productos del huerto a diario, son productos que se cultivan de la forma más natural. Bosque Guardián (IG: @bosqueguardianlodge) se ubica en el km 27,9 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, región San Martín. Entre los servicios que ofrecen para explorar están las caminatas nocturnas donde se encuentran sapitos e insectos. / @richardhirano

Gregorio Laban nació en Piura y ha trabajado en cocinas de Lima y algunas fuera del país. Llegó a San Martín a trabajar en Sauce, un distrito conocido por su Laguna Azul, y tiempo después se quedó en Bosque Guardián alineándose rápidamente al proyecto desde hace seis años. Este hospedaje piensa en sostenibilidad. Desde su creación se tuvo en la mira la conservación de los bosques de Cordillera Escalera con acciones como reforestación, adquirir nuevos terrenos para regenerarlos y recuperar áreas maderables. Estamos en el salón principal del restaurante, que no tiene paredes, y desde aquí Gregorio señala los alrededores ahora cubiertos de árboles y plantas inmensas que nos encierran. Nos dice que antes se podía ver mucho más allá, lo cual es una señal de que el bosque está en crecimiento.

De arriba a abajo: sachajergón, pan de árbol, macambo y sachapapa, alimentos del bosque utilizados en Bosque Guardián para su carta. El restaurante se rige de los productos de temporada. / @richardhirano

Integración con la comunidad

Desde aquí trabajan con al menos 60 personas del lugar. En cuanto a la gastronomía, por ejemplo, Laban nos comenta que se están poniendo en valor insumos de esta zona: “Cuando vine, algunos no se consumían hasta por vergüenza, como el pan de árbol, un fruto seco como una castaña. Las personas decían que había que estar bien necesitados para comerlo. De la pituca (el tubérculo), decían lo mismo. Preferían una lata de atún, fideos o arroz. Entonces, para mí, ha sido un reto”. Laban sentía que toda esa riqueza estaba siendo menospreciada solo por desconocimiento, así que se propuso cambiar esa mentalidad con la cocina como trinchera.

La experiencia en Bosque Guardián llevó chips de sachapapa, un tiradito de paiche curado en sal amazónica, arrocito con mishkina y otros platos. / @richardhirano

Comenzó a transformar los productos comunicando sus potenciales a los demás. Apoyado en biólogos, nutricionistas y otros especialistas, poco a poco fueron concientizando a la gente y comprando sus productos a un precio justo. Les compraba macambo de sus huertos, sus gallinas, cerdos, la cosecha de frijoles. “Al darles un precio justo, a su vez lo valoran más. Toda esa parte inicial que nos tocó hacer fue increíble porque las personas se quedaron convencidas de que en realidad en cada producto tenían una oportunidad”. En el pan de árbol —que se suele comer sancochado por una hora, acompañado solo con sal o ají de cocona—, Laban encontró más por hacer con las técnicas de cocina. Ahora, este mismo fruto es el insumo para crear galletas y un buen puré. Le siguieron la pituca, el plátano que sí o sí es parte de la dieta cotidiana en la Amazonía y variedades de frijoles. Una vez al año tienen sachapapa, dale dale (una raíz comestible) y hasta la cúrcuma que crece en el huerto en abundancia y se usa como base de aderezos. Los ajíes recién se están apreciando. En la cocina de Bosque Guardián se utilizan para salsas, fermentaciones y polvos.

Cena temática inspirada en la miel de las abejas sin aguijón. Este espacio especial se llama Meliponario, ideal para una cena romántica o fuera de lo común con platos que llevan miel como una terrina de pituca. / @richardhirano

En el restaurante no hay una carta rígida, prefieren adaptar los platos a los clientes, a sus preferencias y, por supuesto, a los productos de la temporada. Muchos de ellos provienen del huerto ubicado cruzando la carretera, un refugio natural que también visitamos. Aquí extraen el cacao para las bebidas y postres, col, coconas, sachaalbahaca, plátanos, así como el abundante sachaculantro cuyo aroma nos abrió el apetito. El bijao que usan para envolver patarashcas y juanes, y que también sirve para decorar, crece como malahierba en el huerto.

Además… Cascadas en la ruta Llegar a las Cascadas del Progreso es fácil: nos tomará unos cinco minutos en mototaxi. Hay que llevar lo necesario para el calor y ropa de baño para refrescarse en estas seis cascadas y una laguna bien conservadas para los visitantes. Más información en sus cuentas de Instagram Facebook y TikTok@cascadasdelprogreso.

Por otro lado, la coctelería está siendo alimentada por ese impulso de ir más allá del producto, como en el espresso martini con miel de mucílago de cacao y café de Moyobamba. También nos sirvieron una paloma mexicana con cáscaras de camu-camu y chapeado (técnica que aplasta la fruta), y se sirve con sal amazónica de Pilluana con cecina: “Lo interesante es que le estamos dando uso a lo que normalmente se bota”, complementa el chef.

Deysi Saldaña se encarga de cuidar a las abejas ramichi de Bosque Guardián, que les proveen la miel. / @richardhirano

La experiencia de comer se vuelve una sorpresa tras otra. No sabes realmente lo que te van a servir hasta que lo tienes al frente. “Tenemos propuestas que pueden ser tradicionales o pueden ser creativas. No hay una carta donde uno escoge, más bien nos aseguramos de las restricciones y los sorprendemos en cada servicio”, afirma. Era de esperarse almorzar en el salón del restaurante, pero las siguientes comidas fueron absolutamente asombrosas.

Nos llevaron a desayunar en medio del bosque, caminando entre antiguos árboles, hongos y lianas. Ahí tenían preparada una mesa techada con las copas de los árboles. Otro día almorzamos en un segundo piso de una estructura alejada de todo con una vista maravillosa a la cordillera boscosa y lagartijas. Una noche nos sorprendieron con una cena a la luz de las velas dentro del Meliponario, una ceremonia gastronómica en torno a la miel de las abejas sin aguijón, que son criadas por ellos en pequeñas ‘casitas’ a lo largo del lodge. Deysi Saldaña se encarga de limpiar sus nidos, cuidarlas y protegerlas de otros insectos invasores desde hace seis años. Las siente como sus hijas, y explica que aquí se las conoce como abejitas ramichi, oriundas de la zona. En un año producen menos de un kilo de miel, por lo que su consumo no es masivo.

/ @richardhirano

El chef Gregorio Laban menciona a la chef Elia García, de La Patarashca, como una gran aliada, y a Palmiro Ocampo como el primer chef que los visitó en los inicios de Bosque Guardián. Por aquí han pasado personalidades de la gastronomía peruana que llegan a aprender y a compartir su conocimiento de la mano de Laban, quien apuesta por una cocina auténtica, simple, sin muchas técnicas y que comulgue con la comunidad.

De aquí a unos años espera trabajar mucho para visibilizar la cocina de Bosque Guardián e inspirar proyectos similares en Tarapoto, dándole valor al producto: “La propuesta de productos amazónicos es interesante. Podemos ponerlos en las cartas de los restaurantes y, de esta manera, posicionar a San Martín como un destino gastronómico fundamental para los turistas”. ¿Por qué no? //