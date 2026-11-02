icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El chef Gregorio Laban de Bosque Guardián Lodge tiene entre sus manos cúrcuma de su huerto. Aquí cultivan sachaculantro, ajíes, bijao, cocona y los productos que alimentan el restaurante.
El chef Gregorio Laban de Bosque Guardián Lodge tiene entre sus manos cúrcuma de su huerto. Aquí cultivan sachaculantro, ajíes, bijao, cocona y los productos que alimentan el restaurante.
/ @richardhirano
Por Diana Gonzales Obando

En julio de este año nos invitaron a una cena en Dédalo de Barranco liderada por el chef Gregorio Laban, del lodge Bosque Guardián de Tarapoto. El evento se llamaba “Mesa del Bosque. Un viaje por la Cordillera Escalera” y la carta venía impresa en un material diferente: era papel reciclado de fibras vegetales, trabajado por el taller Bosques de Papel. Mientras servían cada paso, la explicación se hacía más intrigante: hojas de yuca y miel de abejas meliponas sobre raíces; pesca amazónica con dale dale, leche de tigre y taperiba; maduro con queso, maní y cocona.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?