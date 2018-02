Google Maps: Sácale el máximo provecho con estos 5 tips

Google Maps se ha vuelto un complemento imprescindible de los smartphones y cada vez tiene más funciones que te ayudan no solo a encontrar tu destino, sino incluso a viajar por el mundo desde la comodidad de tu hogar. El líder de las aplicaciones de mapas tiene algunos trucos que pueden hacerte la vida más sencilla.

. Internet

1. Hora punta. Si no te gusta hacer colas en las tiendas, con la opción 'Horas punta' de Google Maps podrás evitarlas. Con ella podrás ver una gráfica de las horas en as que los locales comerciales son más visitados. Generalmente esta información aparece debajo del horario de apertura.



2. Indicar qué locales han cerrado. Muchas veces sucede que navegamos por Google Maps con la esperanza de encontrar un comercio determinado y al llegar a la dirección el local está cerrado. Como Google Maps se alimenta de lo que los usuarios comparten, tú también puedes contribuir dando este tipo de información a la aplicación.



Para hacerlo, solo tienes que pulsar sobre la tarjeta que aparece en la parte inferior de la pantalla de Google Maps y presionas sobre los tres puntos. Luego entras al apartado que se llama "Sugerir un cambio" y dentro pulsas sobre la opción de "El lugar está cerrado permanentemente o no existe".



3. Sácale partido a "Ok Google". Con esta opción puedes activar Google Maps tan solo usando tu voz. Para que funcione tienes que ingresar a "Ajustes", luego pulsar "Ajustes de navegación" y cuando encuentres la opción "“Detección de Ok Google", solo tienes que activarla presionando "Desde cualquier pantalla". Tras eso podrás darle órdenes de voz a la app incluso si la pantalla está bloqueada.



4. Tráfico. Si odias los embotellamientos, pulsa sobre el símbolo de menú conocido como "la hamburguesa" que aparece sobre la parte superior izquierda de la pantalla de Google Maps e ingresa a "Empezar a conducir". Luego verás que te puedes mover libremente sobre el mapa mientras ves el estado del tráfico en todas las vías, a demás de las incidencias.



5. Hallar los lugares visitados. Si no te acuerdas a dónde fuiste de paseo la semana pasada, Google Maps tiene la solución. Si ingresas a "Tu cronología”" y activas el historial de ubicaciones, tu móvil registrará los lugares que vas visitando, formando un historial.