"Instagram: los “esteroides” de la fama de un cantante", por Sergio Sicheri

Tengo un amigo que tiene un sano problema. Hace un par de semanas que no duerme bien. Necesita conseguir más seguidores comprometidos con él (alcance) en sus redes sociales. Ello, sumado al constante cuidado de su voz que me ha confirmado “está a un 70%” por este frío que no perdona Lima y una faringitis que no lo suelta desde hace dos semanas, no lo deja tranquilo. Jeremy Gómez es para mí uno de los mejores cantantes que han surgido en la escena local en los últimos años.

“Ha demostrado ser una de las mejores voces que tiene el país y estamos orgullosos de tenerlo como finalista”, asegura nuestra intérprete musical insignia, Eva Ayllón mientras sonríe y le brillan los ojos cada vez que pronuncia el nombre “Jeremy”, uno de sus favoritos a ganar esta segunda temporada del programa Los Cuatro Finalistas, que se emite los sábados y domingos, a las 10 pm y 7 pm. Respectivamente y por Latina.

Pero Jeremy la tiene clara. Sabe que, aunque su talento es superior al de sus demás contrincantes, en formatos como este, tener una buena voz no te bloquea la silla, no te asegura el triunfo. Hace un par de meses el diario Gestión reveló un estudio que considera que el tiempo promedio que los peruanos utilizan para navegar en Internet es similar al que destinan a TV (una media de 3 horas al día). Por su parte, Facebook reveló que el uso de las redes se intensifica cuando el usuario disfruta en vivo algún programa de televisión en busca de interacción.

Hace dos semanas que comenzó esta segunda temporada de Los Cuatro Finalistas y desde aquel debut, Jeremy Gómez es el único de los participantes que ha conservado su sitio en el programa. Es casi el mismo tiempo en que creó su cuenta oficial en Instagram (@jeremygomezoficial). Y que, a la fecha de cierre de esta columna, lleva 1640 seguidores, un promedio de 117 por día. Que no es suficiente y mantiene a Jeremy debiendo horas de sueño.

Es que la industria de la música ha cambiado demasiado y de la mano con la tecnología. Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como ‘Chyno’ Miranda, el reconocido cantante venezolano de música urbana, que hace poco celebró su primer año como solista (ex integrante del dúo Chino y Nacho) y uno de los jurados que integran el sonado programa del canal dos. Debe de ser una de las principales inspiraciones sociales que alimentan a los participantes de Los Cuatro Finalistas. Su cuenta de Instagram tiene 5.5 millones de seguidores, más de 363 mil suscriptores en YouTube y más de 2.6 millones de seguidores en Twitter.



Si bien la última red social en mención ha venido al alza en la bolsa. Según eleconomista.es, sus acciones se incrementaron en un 47% (2017) y sólo en la primera mitad de 2018 lograron una rentabilidad del 86% que la convierten desde diciembre del 2017 en el tercer valor más alto del año en el S&P 500, superando a Facebook, Alphabet (Google), Amazon y Apple, además de Snapchat. Si bien los números los acompañan, la gran mayoría de expertos en Marketing Digital, recomiendan trabajar con pinzas esta red que puede causar más problemas, que réditos.

La explosión de Twitter viene acompañada de su posicionamiento. Es una de las mejores redes de comunicación y emisión en tiempo real. La constante lucha por la inmediatez es clave para entender por qué como imagen de marca, Twitter le ha salido caro a distintas personalidades y medios. Para mercados como la música, debemos dejarles Twitter a los políticos. Las bandas y los cantantes obtienen más beneficios en plataformas donde pueden magnificar su talento, como Instagram, YouTube y Spotify. Espacios que Luisito Rey hubiera agradecido con creces para impulsar el fanatismo por ‘Mickey’.

“Tienes tremendo equipo, todas las canciones que escoges son maravillosas y te caen como anillo al dedo”, felicitó ‘Chyno’ Miranda a Jeremy, tras interpretar Fuego de Noche, Nieve de Día de Ricky Martin en su última defensa del domingo pasado. Y con todos estos halagos, ‘Jero’, como le decimos sus amigos, aún no está cien por ciento seguro. Este fin de semana la producción de Los Cuatro Finalistas quiere encender aún más las redes y por ello ha anunciado en pauta televisiva que llevará al conocido participante de los principales concursos de canto del país, así como finalista de la primera temporada de Los Cuatro Finalistas: José Gaona. Sí, con sus más de 25 mil seguidores en Instagram, más de 4 mil 400 suscriptores en YouTube y más de 26 mil followers en Facebook.

El productor Ricardo Morán, conoce bien los condimentos que convierten en ganador a un programa de televisión. El alcance, lo brindan las emisiones en vivo en televisión. La frecuencia proviene de la vitalidad, a lo largo de la semana, que trabajan los concursantes en su búsqueda por estar presentes con sus seguidores a través de las redes. Y el último condimento es el impacto. Sí, el mismo día de la batalla.

Todos sabemos que la venta de discos está en caída. Que plataformas como YouTube, Spotify y Soundcloud han cambiado la forma de tener, llevar y escuchar música. El cantante Bono de la agrupación U2 lo firmó hace más de diez años cuando constantemente aseguró a la prensa que como agrupación venían enfocados en compartir gratuitamente sus canciones y que su principal foco estaba en conseguir más fans y hacer más giras. Hoy la ganancia en la escena musical va por ahí. La venta de tickets online mejora, el fan está cada vez más cerca de su banda o cantante a través de las redes sociales y los ingresos por tocadas, sumado a las jugosas pautas publicitarias que algunas marcas les otorgan como ‘influencers’, nos hacen olvidar que los discos van camino a la vitrina, como adornos que se empolvan y mueren lentamente.

Programas concursos como Los Cuatro Finalistas cuentan con el soñado premio de firmar un contrato con Universal. El voto no solo lo define la voz. El descuento se juega en las redes sociales. Jeremy Gómez, mi gran amigo, lo sabe.