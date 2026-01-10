El Clásico se palpita en Arabia. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en la primera edición del derbi español, esta vez, por la final de la Supercopa de España 2026. Ambos equipos ya se han visto las caras en finales de Supercopa. En 2025, el Barça se impuso 5-2 al Madrid en el mismo King Abdullah Sports City. Los goles de Lamine Yamal, Lewandowski, doblete de Raphinha, y Balde sentenciaron el encuentro, a pesar de los descuentos de Mbappé y Rodrygo. En el último año, se han enfrentado 4 veces, con 3 victorias para el Barcelona. Aquí te dejamos dónde podrás ver el partido EN VIVO ONLINE y qué canales transmiten El Clásico EN DIRECTO.

¿Dónde ver FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por final de Supercopa de España 2026?

La transmisión del partido entre FC Barcelona vs Real Madrid vs Atlético Madrid será transmisitido en América TV y Movistar Deportes para todo el Perú. En streaming lo podrás ver por América TV GO. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

Por otra parte, en Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido va por Flow Sports, en Colombia se verá por Win+, en Ecuador por El Canal del Fútbol, en Venezuela la transmisión de El Clásico va por Meridiano y Venevisión, y finalmente, en Bolivia lo podrás ver en Unitel. Es importante resaltar que en Chile aún no hay canal confirmado de transmisión.

En México la final de la Supercopa de España será transmistido por Sky Sports y Sky+. En otros países de Centroamérica como: Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, la transmisión del partido también va por Sky+.

Finalmente, en Estados Unidos lo podrás ver por televisión en ABC, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App y ABC App.

Revisa dónde ver el partido de FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y en qué canales transmiten la final de la Supercopa de España 2026.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. América TV y Movistar Deportes América TV GO Colombia 2:00 p.m. Win Sports Win+ Ecuador 2:00 p.m. El Canal del Fútbol ECDF Argentina 4:00 p.m. Flow Sports Flow Brasil 4:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Uruguay 4:00 p.m. Flow Sports Flow Chile 4:00 p.m. Canal sin confirmar Canal sin confirmar Bolivia 3:00 p.m. Unitel Unitel Venezuela 3:00 p.m. Meridiano y Venevisión inter Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Honduras 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ El Salvador 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Guatemala 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ México 1:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 3:00 p.m. ABC, ESPN Deportes ESPN App España 8:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO en Perú?

El partido de FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO será transmitido por América TV y Movistar Deportes para todo el Perú mediane cable y streaming.

¿Dónde dan por televisión, FC Barcelona vs Real Madrid EN DIRECTO en España?

El Clásico entre FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la final de la Supercopa de España será transmitido por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+ para toda España mediane cable y streaming.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs Real Madrid EN DIRECTO en Argentina, Uruguay y Paraguay?

Flow Sports es el canal que transmitirá el partido de FC Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España para toda la Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Cómo ver en México, FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por final de Supercopa de España?

Sky Sports transmite el partido de FC Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por final de Supercopa de España para todo México y Centroamérica.

Historial, apuestas y pronósticos de FC Barcelona vs Real Madrid por final de Supercopa de España 2026

Para este partido, las probabilidades de Betano presentan al FC Barcelona como favorito con un 61% de probabilidad de campeonar y una cuota de 1.57. Real Madrid tiene un 39% de probabilidad y paga 2.45.

Dado el historial de 22 goles en los últimos cuatro enfrentamientos, evidenciando una ofensiva brutal, en caso la final registre más de 3.5 goles Betano presenta una SuperCuota de 1.90.

Posibles alineaciones de Barcelona vs Real Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermín López; Raphinha y Ferran Torres.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermín López; Raphinha y Ferran Torres. Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius Junior.