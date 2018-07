Google | Siete apps para viaje que pueden funcionar sin datos móviles

Google nos presenta a continuación una lista de siete de sus apps que funcionan incluso si nos encontramos “offline” o sin datos móviles en el celular.

El gigante de Internet destaca que se trata de alternativas útiles si decides salir, por trabajo o de vacaciones, a lugares donde no haya señal telefonía móvil.

Asimismo, sostiene que con estas herramientas ya no será necesario imprimir papeles con datos importantes ante el temor de quedarnos sin señal en algún momento.

Aquí siete aplicaciones que puedes usar de manera “offline” desde cualquier lugar:

► Google Trips



Esta aplicación no solo te permite armar un itinerario de viaje a la medida, sino que también almacena todas tus reservas y pasajes organizados para que los encuentres en un solo lugar.



Además, te da la opción de descargar información del destino para tener acceso a los datos sin conexión, incluso los lugares que guardaste en el mapa para visitar.



Disponible en Android y iOS.

► Google Maps

Antes de viajar, asegúrate de seleccionar la zona del mapa que vas a necesitar y desde la opción “Mapas sin conexión” descárgala en tu teléfono o tablet. Junto con la información geográfica, vas a poder consultar los medios de transporte público o direcciones de cafés y restaurantes.



Disponible para Android y iOS.

► Google Translate

¿Te vas a un destino con un idioma que no manejas? Con el traductor de Google puedes descargar el idioma que vas a necesitar y hacer traducciones en tiempo real sin necesidad de conectividad. Esto funciona con texto, con la voz e incluso con la cámara.



Disponible para Android y iOS.

► YouTube Go



¿Viaje largo en bus o avión? Con YouTube Go puedes descargar videos disponibles en la plataforma para verlos luego sin conexión. Otro tip: al igual que Files Go, también puedes compartir videos con otros dispositivos sin necesidad de datos.



Disponible solo para Android.

► Google Keep



Esta aplicación de notas en formato “post it” te permite hacer listas con texto, fotos y audio. Por ejemplo, puedes armar una lista con todo lo que estás llevando en la maleta o con los los documentos que necesitas para iniciar tu travesía. Además, puedes agregar colaboradores y hacer listas compartidas.



Disponible para Android y iOS.

► Files Go



Es un administrador de almacenamiento inteligente que te ayuda a liberar espacio en tu teléfono, encontrar archivos rápidamente y, además, te permite compartirlos sin conexión de manera fácil y segura.



Disponible solo para Android.

► Datally



Ofrece un mapa de redes Wi-Fi cercanas para que puedas encontrar la de mejor señal de inmediato. Incluso, puedes calificar la red después de conectarte para ayudar a otros usuarios.



Disponible solo para Android.

