El escándalo de Cambridge Analytica y Facebook volvió a poner en evidencia lo importante que es mantener un control sobre nuestra privacidad en las redes.



El uso de datos personales de millones de usuarios volvió a encender el debate sobre cómo es posible controlar la información que cedemos a plataformas como Facebook.



La campaña #deleteFacebook (borra Facebook en español), que promueve que la gente elimine su cuenta en la red social de Zuckerberg, ganó protagonismo en los últimos días en otras plataformas como Twitter.



De hecho, eliminar la cuenta de la plataforma de forma permanente es la única manera de asegurarse de que esta deje de almacenar cualquier información personal que tenga sobre nosotros.



El mismo Brian Acton, uno de los fundadores deWhatsApp -actualmente propiedad de Facebook-, publicó un mensaje en el que afirma que "es la hora" de #deleteFacebook.

El test de personalidad por el que Cambridge Analytica consiguió la información privada de 50 millones de personas funcionó gracias a los permisos que los usuarios concedieron a la app para poder usarla.



Cada vez que juegas a algún juego de Facebook, haces alguno de los múltiples tests de personalidad que existen en la red social o usas tu cuenta para acceder a otra web, tienes que autorizar a terceros.



Con quién estamos compartiendo



Ceder permisos a otras plataformas para que puedan acceder a determinada información de tu perfil no es malo por definición.



Pero sí es importante conocer bien con quién estamos compartiendo esos datos y a qué tipo de información les permitimos acceder.



Por ejemplo, si usamos nuestra cuenta de Facebook para usar un servicio sin necesidad de introducir la contraseña (generalmente páginas web), probablemente solo hayamos concedido permisos para que empleen nuestra dirección de correo electrónico y nuestro perfil público.



Sin embargo, es probable que, si alguna vez probamos algunos de los juegos más populares de Facebook, estemos entregándoles a sus desarrolladores los datos personales más sensibles que almacena la red social sobre nosotros.



Por ejemplo: nuestro estado sentimental, nuestra vida laboral o nuestras inclinaciones políticas y religiosas.



Aquí te explicamos los procedimientos para revisar o retirarlos permisos que dimos a las apps en Facebook, y también para desactivar temporalmente o borrar permanentemente nuestra cuenta.



Cómo retirar los permisos a apps y juegos



1. Accede al menú de usuario pulsando en la flecha que se encuentra a la derecha de la barra superior azul. Luego pulsa en "Configuración".

2. Ve a la sección de "Aplicaciones", en el menú de la izquierda. Allí aparecerán todas las apps a las que les permitimos usar nuestra información.



3. A la derecha de cada aplicación encontrarás el icono de un lápiz para editar los permisos. Allí puedes retirar algunos permisos en concreto y mantener otros. Al terminar, selecciona "Guardar".



En el caso de que haya alguna aplicación que no reconocemos o con la que no queremos compartir ningún tipo de información, lo mejor es eliminarla.



Para ello, pulsa la "X" que aparece junto al icono del lápiz.



Cómo desactivar o borrar tu cuenta de Facebook



-Desactivar



Si has decidido dejar de usar Facebook, la plataforma ofrece dos opciones para ello: desactivar tu cuenta provisionalmente o borrarla permanentemente.



Desactivar la cuenta no va a servir para que Facebook elimine tus datos. En la práctica, supone dejar tu perfil de Facebook en una suerte de estado de hibernación: tu cuenta queda oculta pero puedes volver a activarla en cualquier momento y recuperar todos tus datos.



Por ello, Facebook no llega a eliminar la información que tiene sobre ti.



Para desactivar temporalmente tu cuenta, dirígete al menú de usuario pulsando en la flecha que se encuentra a la derecha de la barra superior azul y pulsa en "Configuración".



Una vez allí, despliega el menú "Administrar cuenta" y selecciona "Desactivar tu cuenta".



- Borrar



Para borrar permanentemente tu cuenta y conseguir que Facebook elimine los datos que tiene sobre ti, debes acceder a este link y pulsar el botón "Eliminar mi cuenta".



Esto implica que no puedes recuperar tu perfil ni ninguna de la información que hayas subido a la plataforma.

Facebook explica que puede tardar hasta 90 días en eliminar todos los datos que tiene sobre ti en sus archivos y copias de seguridad.



Sin embargo, en el momento en que solicites la eliminación, ni tú ni los otros usuarios podréis acceder a tu perfil o a tus datos.