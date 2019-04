"Game of Thrones": ¿qué pasó con Arya Stark a lo largo de todas las temporadas?

El final está cerca. HBO ha estado compartiendo avances de la octava y última temporada de "Game of Thrones". La batalla final para defender a Westeros tendrá lugar en Winterfell, y quien gane tendrá el control de todo el territorio. Los Stark son una de las familias que estarán al frente en la pelea, pero para su principal asesino, será su primera guerra: Arya Stark.

Y es que a lo largo de las temporadas y los años, los fanáticos se han encariñado con este personaje por su gran corazón, su duro pasado y cómo ha hecho todo lo posible para salir adelante sin importar nada más que su supervivencia y venganza.

Arya Stark comenzó como una pequeña niña que mostró habilidades en el manejo de la espada y siguió hasta convertirse en una despiadada guerrera que casi se convierte en una "sin rostro", pero decidió mantener su nombre para terminar su lista de personas que quiere muertas. Por tanto, a continuación la evolución de la hermana más joven del clan Stark, desde la temporada 1 hasta la 8:

Arya Stark en la temporada 1 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la temporada 1 de "Game of Thrones" (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 1 (Foto: HBO)

En la primera temporada de "Game of Thrones", Arya Stark vive tranquilamente junto a su familia en Winterfell (Invernalia) hasta que conoce la muerte cuando la familia real de King’s Landing (Desembarco del rey) visita su hogar tras el nombramiento de su padre como Mano del Rey. Debido a una riña con Joffrey, su amigo, el hijo del carnicero, es asesinado por Sandor Clegane, 'The Hound' ('El Perro'), por orden del príncipe, mientras Lady, la loba huargo de su hermana Sansa, es ejecutada por disposición del rey Robert.

Arya odia desde entonces a los Lannister, aunque hasta ese momento no sabía que más adelante tendría una lista de más personas a las que quisiera ver muertas. Por lo pronto solo puede liberar a su loba Nymeria en el bosque para salvarla del rey. Fue la primera que se desprendió de alguien tan importante para ella.

Después de esta experiencia, Ned Stark comprende que su hija menor no será una doncella a tiempo completo como su hermana Sansa, por lo que una vez llegados a la capital del reino, contrata a Syrio Forel para que la entrene en el uso de la espada braavosi. En ese marco, 'La primera espada de Braavos' le enseña unos movimientos que llama "Danza del agua" y nombra al único maestro que tendrá Arya en el futuro: la muerte.

Al final de temporada, ella asesina accidentalmente con Needle (Aguja, la espada que le regaló su hermano Jon) a un niño que intenta detenerla cuando los Lannister reclaman la cabeza de los Stark y más adelante, presencia la ejecución de su padre, acusado de traición por Joffrey, el nuevo rey de los Seven Kingdoms (Siete reinos). Como su hermana Sansa es tomada prisionera por los Lannister y el resto de su familia se encuentra lejos en Winterfell, Arya queda emocionalmente devastada.

Arya Stark en la temporada 2 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la Temporada 2 (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 2 (Foto: HBO)

Al escapar, un reclutador de la Guardia de la Noche la encuentra y la lleva a Winterfell y en el camino, Arya desarrolla su 'Lista de la muerte', cuyos nombres recita cada noche como si fuera una oración.

Lastimosamente, la fuerza de los Lannister captura la caravana y los encierra en Harrenhal, donde Arya conoce a Jaqen H’ghar. Al principio ella cree que es un prisionero común y corriente, pero luego descubre que en realidad se trata de un asesino.

Una vez libres, Jaqen le regala una moneda especial y un código: Valar Morghulis. Finalmente se retira, no sin antes revelarle que él puede cambiar de rostro a voluntad. Sin saberlo, su destino quedaría sellado para convertirse en la asesina que todos conocemos ahora.

Arya Stark en la temporada 3 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la temporada 3 de "Game of Thrones" (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 3 (Foto: HBO)

Luego de escapar de Harrenhal junto a Hot Pie y Gendry, Arya se encuentra con la Hermandad Sin Estandartes, una banda anti-Lannister de agitadores que es liderada por Beric Dondarrion y el sacerdote rojo Thoros of Myr. Para sorpresa de Arya, ellos venden a Gendry a Melisandre, la sacerdotisa roja, quien planea usarlo para una ceremonia de sangre.

Esto provoca que Arya expanda su lista con los nombres de Beric, Thoros y la 'Mujer roja'. 'The Hound' es encontrado husmeando cerca de la Hermandad y Arya intenta convencerlos de que lo maten, pero en lugar de eso, Sandor derrota a Beric en una pelea y la secuestra. En el camino, ellos descubren que Robb y Catelyn Stark han sido asesinados por Walder Frey y su clan.

Arya Stark en la temporada 4 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la temporada 4 de "Game of Thrones" (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 4 (Foto: HBO)

Durante la temporada 4, Arya y 'The Hound' desarrollan una extraña relación antagónica, aunque él comparte su experiencia de asesino con la novata. Durante esta tutela, la niña tacha algunos nombres de su lista y añade otros al momento de asesinarlos como a Rorge.

Finalmente, el par llega a Vale solo para escuchar que su tía Lysa había "cometido suicidio" hace algunos días. Luego, ambos se encuentran con Brienne of Tarth, quien lucha contra 'The Hound' para "rescatarla". Al final, él es herido de muerte y Arya, en lugar de terminar el trabajo, lo abandona para escapar en un barco hacia Braavos, inspirada por entregarle su vida a la muerte.

Arya Stark en la temporada 5 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la Temporada 5 (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 5 (Foto: HBO)

Al llegar a Braavos, Arya se encuentra nuevamente con Jaqen, pero en esa ocasión se revela como la cabeza de la Orden de los Hombres sin Rostro. Al principio ella se muestra emocionada por ser entrenada como una letal asesina, pero luego descubre que debería dejar su pasado atrás y convertirse en una chica sin nombre, lo cual la hace dudar porque aún tiene su lista que completar.

Pero la respuesta se revela al final de temporada. Ella desafía las reglas y roba una de las caras para matar a Ser Meryn Trant, un miembro de la guardia real que asesinó a Syrio, su maestro. Por robarle al Dios de muchos Rostros, ella es castigada con ceguera, forzada a convertirse en una mendiga de la ciudad.

Arya Stark en la temporada 6 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la Temporada 6 (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 6 (Foto: HBO)

En esta temporada ella sigue siendo entrenada para pelear con su archienemiga, la 'Niña abandonada', la otra aprendiz de Jaqen. Eventualmente, ella recupera su vista y es probada por Jaqen para ver si había aprendido la lección. La manda asesinar a una actriz llamada Lady Crane, pero Arya se niega luego de ver que era una buena persona que no merecía morir.

Ante esto, Jaqen manda a matar a Arya y la 'Niña abandonada' la enfrenta. Como resultado, la joven Stark es herida gravemente por la 'Niña' detrás del rostro de una anciana. Lady Crane la ayuda y Arya vuelve para finalmente poner el rostro de la 'Niña abandonada' en pared del Dios de Muchos Rostros. Al final, enfrenta a Jaqen diciéndole claramente quién es ella y sale en un barco en dirección a casa, donde obtiene su venganza contra Walder Frey al servirle un 'delicioso pie' y rebanar su cuello.

Arya Stark en la temporada 7 de "Game of Thrones"

Arya Stark en la temporada 7 de "Game of Thrones" (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 7 (Foto: HBO)

En la última temporada emitida al aire, Arya se gradúa como asesina en masa al usar la máscara de Walder Frey y envenenar a todos sus hombres. Ella pasea por ese escenario sin pestañear, demostrando que se había convertido en una asesina a sangre fría que solo servía a su venganza.

Hasta este momento Arya ha dejado toda su humanidad atrás para lograr completar su lista de la muerte. En algunos momentos incluso se le observa dejando de lado a la familia, pero su sentimiento de justicia es más fuerte, como se vio al ayudar a Sansa a condenar a Littlefinger.

Arya Stark en la Temporada 8 escapa de algo o alguien. ¿Será el Dios de muchos Rostros que viene por ella? (Foto: HBO) Arya Stark en la Temporada 8 escapa de algo o alguien. ¿Será el "Dios de muchos Rostros" que viene por ella? (Foto: HBO)

No obstante, Arya sabe que no podrá huir del Dios de Muchos Rostros para siempre, ya que está utilizando sus habilidades para su propio beneficio en lugar de servir a la Muerte misma. En la última temporada de "Game of Thrones" se verá si este dios llegará para cobrar su deuda de una vez por todas o ella encontrará la manera de saldarla de otro modo.