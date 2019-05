"Humans" no tendrá temporada 4: ¿por qué fue cancelada la serie de AMC y Channel 4?

Después de tres temporadas, “Humans”, serie protagonizada por Gemma Chan, Emily Berrington, Ivanno Jeremiah, Tom Goodman-Hill y Katherine Parkinson, fue cancelada por AMC y Channel 4, así lo reveló el propio cocreador, Sam Vincent, en su cuenta de Twitter.

La cancelación del drama que se emitió desde 2015 y constó de un total de 24 episodios llega después que el canal de televisión por suscripción no renovara “Into the Badlands”, “The Son” y “Preacher”. Al no tener una cuarta temporada, “Humans” termina abruptamente.

"Lamentablemente no habrá una cuarta temporada de Humans. En esta era de elecciones y competiciones sin precedentes, no podemos tener quejas. Channel 4 y AMC fueron los socios perfectos. Apoyaron el espectáculo de manera brillante y, sobre todo, ¡hagamos tres temporadas!”, se puede leer en el comunicado de los escritores y productores ejecutivo Sam Vincent y Jonathan Brackley.

"Estamos destrozados, por supuesto, pero tuvimos mucha suerte. Pudimos hacer el programa que queríamos hacer, por 24 episodios. El elenco y el equipo de Humans fueron y son los mejores, y no tendríamos una segunda temporada sin su talento y dedicación, por no hablar de una tercera. No podemos nombrar a nadie sin nombrar a todos, y eso significaría que tendríamos que hacer esto en una fuente aún más pequeña, así que, a cada uno de los últimos actores, directores, escritores, productores ejecutivos, DoP, editor, compositor, miembro de la tripulación, y el equipo sueco indefectiblemente generoso detrás de la versión original”.

Asimismo, agradecieron a los seguidores de la serie. "La última palabra tiene que dirigirse a los maravillosos fanáticos de los Humans. Muchas gracias por los mensajes, el apoyo, los podcasts, las tazas personalizadas, y por nunca haber realizado una petición para que podamos rehacer algo. Significa más que nada ver el espectáculo resonando como lo hizo. Lo peor de esto es que no podemos mantener la historia para las personas que la aman.

"Sabemos que dejamos algunos hilos colgando. Así es como siempre escribimos el programa. Tal vez algún día tendremos la oportunidad de recuperarlos. Si hay alguien con unos pocos millones de libras y un interés en las historias de AI, Somos todo oídos", agregaron los creadores.