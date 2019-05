“La Reina del Sur” 2x18: ¿qué  pasará en el capítulo 28 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 28 este jueves 30 a partir de las 10:00 pm por la señal de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza regresa a México para infiltrarse en el cartel del Zurdo Villa, el principal enemigo de Epifanio Vargas, para acabar con él y salvar a su hija Sofía que ha sido secuestrada. Este nuevo episodio lo puedes ver a través de las señales digitales de este canal de televisión si te encuentras en Estados unidos.

¿Qué paso en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Teresa Mendoza aceptó la invitación del Zurdo Villa y asiste a la fiesta en compañía de Rocío y Conejo. Pero antes trazan una estrategia con Oleg para que puedan seguir todos sus pasos y cuidarse las espaldas, así que la mexicana decide usar un localizador en un collar.



Por otro lado, Alejandro se acerca la dependencia policía para sacar a la nieta de Epifanio Vargas y pagar para que no la acusen del asesinato del cura, así que el candidato a la presidencia cumple con su cometido, ya que a cambio de sacar de la cárcel a la joven, Carmen firma el divorcio y renuncia a sus sueños de ser la primera dama de México.



Sheyla tiene una misión que cumplir y es seducir a Batman para lograr sacarle toda la información con respecto al secuestro de Sofía y sin duda ella tiene todo bien planeado, ya que se reúne con el hombre confianza de Epifanio para pedirle todos los detalle sobre el bar que han abierto en Culicán y aprovecha el momento para coquetear con él e intentar ganarse su confianza.



Teresa, evidentemente nerviosa, llega al rancho del Zurdo Villa, quien la esperaba con una gran fiesta en su honor. Es en este momento que cruzan algunas palabras y el narcotraficante nuevamente deja ver el interés que siente por ella. En otro momento de la fiesta, Faustino se encuentra con Rocío y no duda en elogiarla.



Minutos después, Teresa se encuentra con Sánchez Godoy y se saludan con un fuerte abrazo, esta situación incómoda un poco al Zurdo Villa, pero luego de conversar, el narcotraficante intenta sorprender a “La reina del sur” entregándole los papeles de su casa a lo que la mexicana queda en shock y le dice que no aceptará el regalo, pero interviene el colombiano y le dice que no la presione y que ella aceptará la casa.



Momentos después, Faustino habla con la mexicana y le advierte que el hombre es muy peligroso y que es algo molesto trabajar con él, pero que tome las medidas correspondientes para cuidarse.

En medio de la fiesta, el hombre de confianza del Zurdo Villa le comenta que han detectado una señal que está enviando la ubicación de donde se encuentran.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 28 DE “LA REINA DEL SUR”2?

El Zurdo Villa descubre que la persona que está emitiendo la señal de ubicación es Teresa Mendoza, así que la lleva a un salón y le reclama, así que la mujer queda paralizada sin saber que responder.



En otro momento del avance, se ve que Epifanio Varga se presenta nuevamente en el programa de Marietta Lancaster para contar su verdad con respecto a las ultimas noticias que se han dado alrededor de su vida personal.



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X28?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.