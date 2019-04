Jaime Bayly hace mea culpa sobre la frase "la plata llega sola" de Alan García

Jaime Bayly le dedicó la edición del miércoles de su programa de TV al ex presidente peruano Alan García, quien se suicido después de que la Policía Nacional llegara a su domicilio para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.

En la edición extraordinaria del programa que graba en Miami, el periodista recordó varios episodios que lo unieron al fallecido mandatario. La última de ellas: una columna que publicó en 2010 en el diario "Perú 21" en la que Alan García le decía que "la plata llega sola" una vez que ha entrado en la política.

Jaime Bayly relató las circunstancias en las que se produjo el encuentro e hizo un mea culpa por haber cometido una infidencia, como se aprecia en este video de YouTube:

Programa especial de Jaime Bayly recordando a Alan García. (Fuente: YouTube)

"A finales de la segunda presidencia de Alan García, yo había ido a visitarlo tarde a medianoche a la casa de Gobierno. Yo no sabía si ser candidato presidencial, tenía algunos numeritos no desdeñables en las encuestas, dos o tres partidos me ofrecían la candidatura. O sea, podía hacerlo, pero no sabía, no me animaba. Me parecía que era altamente peligroso, que podía terminar muy mal. Le pedí consejo a Alan y él me exhortó a ser candidato", explicó Bayly al inicio de su narración.

"Me dijo que tenía que inscribirme con una agenda libertaria como la mía, y que él veía con muy buenos augurios esa candidatura. Entonces luego él vino a cenar a mi casa. En aquella reunión se habló de todo un poco. Alan estaba muy preocupado con (Ollanta) Humala. Me dijo: 'Yo creo que Huamla va a ganar, y así fue'. Y él pensaba que Humala podía destruir a la democracia peruana y yo también tenía ese temor. Por eso en su día apoyé a la hija de Fujimori, porque no podía votar por el chavista Humala. Pero yo le pregunté a Alan por la plata. 'Cómo tú puedes vivir con el sueldo de presidente, es muy bajo. Yo gasto muchísimo, mis hijas se van a ir a estudiar a EE.UU., no me va a alcanzar el suelo de presidente', le dije. Y él, en un tono distendido, como amigos, en un clima de confianza e intimidad, acompañado de su pareja Roxanne (Cheesman), me dijo: 'No seas cojud***, la plata llega sola'", continuó Jaime Bayly en su programa de TV.

"No lo dijo de una manera fea o delictuosa, no me estaba diciendo sé presidente y roba, simplemente me quiso decir que cuando tú llegas a las cumbres del poder, seguramente luego escribes un libro y te pagan un montón o te pagan más por las conferencias. Quizá esa fue la explicación benévola que, muerto Alan, prefiero dar ahora. Pero la frase me pareció tan buena que escribí una columna, un pequeño relato contando esa escena y entonces fue un gran escándalo (...) 'La plata llega sola' fue una frase que el resto de su vida, estos 9 años que siguieron a la publicación de esa columna, persiguió y atormentó al pobre Alan", indició el periodista.

"Yo me arrepiento de haber escrito esa columna y de haber contado las cosas que en privado hablamos Alan y yo, me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y con la caballerosidad, que lo que se habla en una cena privada no debería luego ser contado en público. Y me parece que yo traicioné la confianza que Alan tuvo en mí esa noche. Y con los años me he sentido mal de haberlo hecho, y a estas alturas y estando él en otra dimensión, teniendo otra identidad, le pido disculpas, no debí hacerlo, estuvo mal que lo hiciera", finalizó el autor de "Los amigos que perdí".