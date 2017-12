El Perú sigue destacando ante los ojos del mundo. Esta vez el fascinante norte de nuestro país fue reconocido como uno de los mejores lugares para viajar en el 2018, según la revista Condé Nast Traveler de Estados Unidos.



La lista fue elaborada por los editores de la revista en base a sus recomendaciones de viajes y experiencias en esos destinos y en ella figuran 18 destinos imperdibles como la Antártida, Corea del Sur, Petra y Malta, entre otros. El norte peruano se ubicó en el puesto 15.

Después de un año difícil y de haber superado adversidades, el norte peruano ya se encuentra con la infraestructura turística en óptimas condiciones para recibir turistas de todas partes del mundo. Por ello esta mención es importante, ya que la revista resalta lugares maravillosos como la Huaca de la Luna y Chan Chán en La Libertad, además de la naturaleza y misterio de Leymebamba y las cataratas de Gocta, en Amazonas.



Pero el norte peruano no ha sido el único destino nacional reconocido en lo que va el año. Diferentes atractivos han conseguido una relevancia excepcional en medios de comunicación extranjeros. Es el caso de Kuélap, que ha destacado como uno de los destinos más “cool” por The Wall Street Journal en su último listado de los mejores lugares para visitar en el 2018 y también ha sido galardonada como la mejor atracción en el extranjero (Far & Away- Overseas Attraction) por los lectores de National Geographic Traveller en el Reino Unido.



Revisa la lista completa aquí de atractivos destacados por Condé Nast Traveller.