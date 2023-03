¿Estás pensando viajar a Europa este 2023? Gracias al acuerdo de Perú y la Unión Europea, los peruanos pueden viajar sin visa a más de 30 países de Europa, pero solo por una estancia de 90 días dentro de un periodo de 180 días. En la siguiente nota, conoce todos los documentos que tienes que presentar si piensas viajar a un país de dicho continente.

Si bien es cierto, los peruanos pueden viajar sin visa a diversos países europeos, pero deben tener en cuenta una serie de requisitos. “ La exención de visado no da derecho automático de entrada y de estancia. Las autoridades migratorias europeas podrán aceptar o denegar el ingreso ”, menciona el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en su página oficial.

¿Qué países europeos puedes visitar los peruanos?

Los peruanos pueden visitar más de 30 países europeos gracias al acuerdo con la Unión Europea. A continuación, te mencionamos a todos los que puedes visitar:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (solo para territorio europeo), Grecia, Hungría, Italia, Islandia, Letonia Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos (solo para territorio europeo), Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

En noviembre del 2022, por decisión unilateral, los ciudadanos peruanos también pueden ingresar a Reino Unido sin visa.

¿Qué documentos se necesitan para viajar a Europa?

Antes de planear tu viaje a Europa, te mencionamos todos los documentos que necesitas para ingresar a Europa sin ningún inconveniente.

Pasaporte válido con vigencia mínima de 3 meses a la salida de Europa.

Pasajes de ida y vuelta dentro de un período de 90 días que confirmen el regreso al Perú o al país de procedencia.

Reserva de hotel vigente o una carta de invitación de un residente en Europa.

Recursos económicos suficientes para costear tu estancia en Europa. Por ejemplo, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cheques de viajero, entre otros.

Documentos justificativos del propósito del viaje en caso sea por una reunión de trabajo o conferencia. Si se trata de una actividad académica de corta duración, se debe presentar algún certificado o constancia de matrícula.

Seguro de viaje internacional.

No estar considerado como una amenaza pública ni estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión.

¿Qué actividades se pueden realizar en Europa?

Si viajas a Europa recuerda que son estancias no remuneradas de corta duración, no mayor a 90 días. Por ejemplo, no está permitido buscar empleo, trabajar o quedarse a vivir en el lugar que visites. Lo que si puedes hacer son las siguientes actividades: