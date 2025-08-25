En nuestro país, el 58% de los hogares tiene al menos un animal de compañía, principalmente perros y gatos. Sin embargo, su bienestar no depende solo de la alimentación y el cariño, sino también de los cuidados de salud.

“La medicina preventiva es fundamental, y la desparasitación regular es una de las herramientas más importantes para preservar la salud y longevidad de nuestras mascotas, además de reducir el riesgo de zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades entre animales y personas”, explica la Dra. Nicole Menzel, médica veterinaria y gerente de marketing y ventas para Boehringer Ingelheim.

La especialista señala que los parásitos pueden dividirse en dos grandes grupos. Los externos, como pulgas y garrapatas, no solo causan picaduras y reacciones alérgicas, sino que también transmiten enfermedades graves como la ehrlichiosis, una infección bacteriana que puede afectar a perros, gatos e incluso humanos.

Por otro lado, los internos, como los gusanos redondos (toxocara) o ganchudos (ancylostoma), provocan desde problemas digestivos hasta anemia. Estos parásitos también representan un riesgo para las personas, ya que pueden causar enfermedades como la toxocariasis y la anquilostomiasis. Otro caso es el gusano del corazón (dirofilaria immitis), que se aloja en este órgano y en las arterias pulmonares, y que sin tratamiento oportuno puede ocasionar fallas cardíacas e incluso la muerte del animal.

Frente a este panorama, la Dra. Menzel brinda cinco recomendaciones clave para proteger a perros y gatos:

Visitar al veterinario: La primera consulta de un cachorro debe ser a los 15 días de vida para evaluar el estado general del animal de compañía y dar recomendaciones para el cuidado de su salud y prevención de enfermedades. Luego es importante realizar chequeos preventivos al menos dos veces al año, a menos que presente una condición de salud adicional que requiera mayor vigilancia.

Desparasitación constante: Se debe considerar de forma mensual, según lo recomendado por la especialista, teniendo en cuenta factores como la raza, edad, estilo de vida, conformación de la familia y la zona geográfica donde vive el animal. Para ello, existen soluciones innovadoras y de fácil aplicación que brinda protección completa con una sola dosis al mes.

Calendario de vacunación: Luego de su desparasitación, de acuerdo con las indicaciones del médico veterinario y tomando en cuenta los refuerzos necesarios. Se debe considerar:

a. Perros: es importante que estén protegidos contra la parvovirosis, una enfermedad viral que provoca una fuerte diarrea sanguinolenta; el distemper o moquillo, que afecta al sistema respiratorio y puede ser fatal; la leptospirosis y la rabia, ambas patologías zoonóticas. También se deben suministrar los refuerzos para lograr su inmunidad.

b. Gatos: es vital que se aplique la vacuna triple que contempla la panleucopenia y otras enfermedades infecciosas, así como la leucemia, que afecta el sistema inmunológico del animal. También es importante incluir la vacuna antirrábica.

Higiene en el hogar: Mantener limpios los espacios evitará la propagación de virus, bacterias y parásitos. Para ello, se recomienda recoger las heces de inmediato, utilizando guantes y bolsas, lavar la cama y juguetes de tela semanalmente y con agua caliente, así como fregar diariamente con jabón sus comederos y bebederos.

Atención a los síntomas: Decaimiento, tos, diarrea, vómitos o pérdida de peso pueden ser señales de una infestación parasitaria. Ante cualquier cambio, se debe consultar al médico veterinario.

Desde Boehringer Ingelheim, se busca reforzar la importancia de la prevención como una forma de proteger tanto la salud de los animales como la de sus familias. “La prevención es el camino más seguro para garantizar que nuestras mascotas vivan más tiempo y con calidad de vida”, concluye la Dra. Menzel.

Con estas recomendaciones, se reafirma el compromiso con la tenencia responsable y se recuerda que el bienestar de los perros no solo depende del amor, sino también de los cuidados preventivos que aseguran una vida más sana y feliz a su lado.

