WUF: Red flags antes de adoptar un perro o gato

1. Tu reloj manda más que tú: “No tengo tiempo para nadie”

Si tu vida es una maratón de trabajo, viajes constantes o salidas sin fin, tu futuro peludo puede terminar sintiéndose más solo. Las mascotas necesitan atención diaria para pasear, jugar y vincularse contigo.

2. El monedero habla: “No puedo con los gastos extras”

Tener un perro implica inversión constante: comida, vacunas, controles veterinarios, emergencias. Si cada fin de mes te preocupa llegar a cubrir tus propios gastos, tener un perro o gato podría ser demasiado peso para tu presupuesto.

3. “No estoy listo para madrugar… ni para limpiar pipí”

La paciencia es clave con cualquier mascota, especialmente si es cachorro. Entrenamientos, rutinas y educación requieren tolerancia y sí, también limpiar sus travesuras cuando no obedece al primer intento.

Antes de adoptar, pregúntate si estás listo para lo adorable… y lo inesperado. (Imagen generada por IA)

4. “Mi maleta me acompaña más que mi cama”

Si tu estilo de vida gira en torno a escapadas espontáneas o viajes frecuentes sin tener quien cuide a tu perro o gato, esa libertad puede ser incompatible con la rutina que ellos necesitan para sentirse seguros y felices.

5. Tu hogar no está listo para huéspedes peludos

¿Vives en un lugar con reglas estrictas que no admiten mascotas? ¿Tu espacio es demasiado pequeño, sin áreas seguras para que las mascota se mueva? Tener un espacio adecuado es esencial para evitar estrés y problemas de convivencia.

6. Tu vida cambia cada día

Si estás en una etapa de grandes cambios:mudanzas frecuentes, estudios, trabajo inestable. Quizás no sea el momento ideal para asumir una responsabilidad que puede durar más de una década. Además del compromiso emocional, la estabilidad es fundamental para el bienestar de una mascota.

7. “Nunca he tenido un perro/gato… ¿qué se supone que hago?”

No tener experiencia no te descarta automáticamente, pero sí es una señal para informarte y prepararte antes de adoptar. Educarse sobre cuidados, rutinas y comportamiento canino hará la diferencia entre el amor responsable y la frustración.

Prepararse también es una forma de demostrar amor. (Imagen generada por IA)

¿Y si todavía no estoy listo?

¡No te preocupes! No todo está perdido.

Si aún sientes que adoptar ahora no es el momento, puedes ser padrino en Club WUF desde S/9.90 en https://www.wuf.pe/clubwuf

Apadrinar nunca fue tan fácil: con este aporte puedes ayudar con comida, medicinas y cuidados para los más de 750 perros de albergues afiliados. Además, tendrás beneficios en restaurantes y más.

Y cuando sí estés listo/a para adoptar, en WUF te esperamos con las patas abiertas para ayudarte a encontrar a tu nuevo mejor amigo.