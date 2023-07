Mirada municipal: ¿Paraíso de delincuentes?

Por Francis Allison, alcalde de Magdalena

Luego de un intenso debate político y de la negatoria del Poder Ejecutivo de promulgar la ley que permite el uso de algunas armas no letales por parte del serenazgo, esta fue aprobada por insistencia por el presidente del Congreso. Muchos de los que apoyamos la aprobación de dicha norma no lo hicimos porque veíamos en ella la solución a la grave situación de inseguridad ciudadana que vive el país, sino porque la consideramos como un primer paso hacia lo que realmente buscamos, que el serenazgo use armas letales.

Este deseo se debe a que, lamentablemente, la delincuencia común y el crimen organizado han crecido de manera descontrolada, en número y en agresividad, con delincuentes casi siempre armados y dispuestos a matar.

Esto no solo atenta en contra de los derechos constitucionales a la vida, a la propiedad y a vivir en paz, también frena el crecimiento económico del país, ya que desalienta a los inversionistas que saben que, de invertir en un nuevo negocio, serán blanco de robos, extorsiones y de asesinato si se oponen a estos.

Nuestro país tiene que dejar de ser el paraíso de los delincuentes, donde el serenazgo no puede usar armas letales para enfrentarlos, nuestra policía es enjuiciada y, a veces, apresada por usar su arma de reglamento y donde, de manera frecuente, malos magistrados, por tecnicismos, miedo o corrupción, los liberan.

El camino será largo y requiere decisiones valientes, como la de dotar de armas de fuego al serenazgo, previa evaluación y capacitación exigidas por ley.

No faltarán aquellos que se opongan, aduciendo que puede haber abusos. A ellos, les recordamos que existe la Ley de Servicios de Seguridad Privada, la que permite que vigilantes privados usen armamento para la protección de la vida de las personas, establecimientos y para trasladar dinero y bienes de valor.

Entonces, si agentes de empresas privadas pueden usar armas de fuego, ¿por qué los miembros del serenazgo están impedidos de hacerlo, cumpliendo con todos los requisitos que la ley exige para los privados? No olvidemos que los municipios son parte del Estado y que la función principal de este, es la defensa de la persona humana.