La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas de reconocer sus sentimientos y manejarlos adecuadamente. La cofundadora de Expresarte, Alejandra Mayo, mencionó a Bienestar del Diario El Comercio que el trabajo de gestionar las emociones se realiza a través de cinco pasos.

“Lamentablemente tenemos poco conocimiento del mundo emocional, qué son las emociones, qué son los estados de ánimo. Hay todo un trabajo detrás para poder entenderlo y saber cómo influye en nosotros, pero muchas veces estamos alejados de poder conocerlo porque no hemos tenido espacios de aprendizaje en nuestra educación”, manifestó.

¿Cómo lograr la inteligencia emocional?

Percibir. Es importante reconocer la emoción e identificar lo que estamos sintiendo. Habitar. Por ejemplo, cuando estamos tristes, nos quedamos en ese estado de ánimo el tiempo que sea necesario. Expresar. Exteriorizar o comunicar a los demás lo que estás sintiendo en ese momento. Comprender. Cuestionarte por qué o para qué está apareciendo esa emoción. Gestionar. Finalmente, podrás regular lo que estás experimentando.

Mayo expresó que es necesario que cada uno aprenda un poco más del mundo emocional, ya que nos ayudará a reconocer qué son los estados de ánimo, qué son las emociones y qué es lo que te comunica cada emoción.

¿Por qué la inteligencia emocional es importante para comunicar?

Si bien nuestras palabras son un punto clave al momento de comunicarnos, no es lo único que se toma en cuenta.

Por ejemplo, cuando nos paramos frente a un público a comunicar algo, estamos mostrando todo nuestro ser: nuestra cara, nuestro cuerpo, el tono de nuestra voz. Todos estos componentes acompañan a la acción de comunicar.

Todos tenemos un objetivo al momento de comunicarnos, por eso es importante saber gestionar nuestras emociones, ya que de lo contrario nuestro mensaje no tendría ningún impacto. Cuando no sabemos qué es lo que queremos lograr con nuestra comunicación, es probable que no tengamos una comunicación asertiva como resultado.