Educación financiera en el colegio: el peligro de crecer sin saber manejar el dinero

Cada año, miles de jóvenes terminan el colegio sin saber cómo se maneja el dinero. No saben qué es un presupuesto, cómo evitar deudas ni por qué es importante empezar a ahorrar desde temprana edad. Mientras el sistema los prepara para resolver ecuaciones o rendir exámenes, los deja solos ante uno de los desafíos más reales de la vida adulta: la economía personal.

La ausencia de educación financiera en las aulas no solo es un vacío educativo, es una deuda social que sigue creciendo. Las consecuencias de crecer sin conocimientos financieros van más allá de las económicas, condicionando decisiones claves como estudiar una carrera, independizarse o formar una familia.

Datos recopilados por el Banco Mundial confirman que solo el 31% de los adultos peruanos tiene conocimientos básicos de finanzas, brecha que se origina desde la adolescencia. A pesar de que la Ley General de Educación N.º 28044 señala que la formación debe ser integral y preparar a los estudiantes para la vida y el trabajo, la educación financiera sigue sin tomar relevancia en la currícula nacional.

Actualmente, son escasos los colegios que implementan estos temas, generalmente dependiendo de iniciativas privadas o convenios con ONG’s. Programas como “Finanzas en mi colegio”, “Ahorrar está en tus manos” y actividades lideradas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) han llegado a algunas instituciones, pero no de forma sistemática ni sostenida. La falta de una política pública clara convierte el aprendizaje financiero en un privilegio, cuando debería constituir un derecho.

Gustavo Alvarado, gerente de Innovación y Proyectos del Instituto Apoyo, quien lleva años impulsando proyectos educativos enfocados en finanzas personales, brindó algunos comentarios acerca de la principal razón por la que la enseñanza de esta área no es tan prominente como otras. Él menciona que, en realidad, la economía personal y familiar sí forma parte del Programa Curricular de Educación Secundaria dentro de las Ciencias Sociales. Sin embargo, en múltiples instituciones, este curso abarca varias competencias, uniendo el estudio financiero con temas históricos y geográficos. Por ello, el ámbito económico queda relegado constantemente sin tener el protagonismo que poseía en décadas pasadas.

Por lo tanto, los jóvenes no son capaces de evaluar riesgos y oportunidades financieras, lo que puede traducirse en decisiones irresponsables y, por consiguiente, aumentan las posibilidades de pérdidas económicas gracias a estafas, fraudes o apuestas. Además, el bajo conocimiento acerca de tasas de interés, análisis de ofertas y comportamientos financieros adecuados llevan a muchos a contraer deudas con los bancos u otros usuarios. Si ello persiste el Perú tendrá una nueva generación que sufrirá por sus malas decisiones económicas. De hecho, según una encuesta nacional realizada por Ipsos en el 2023, el 78% de jóvenes entre 16 y 22 años afirma no haber recibido ninguna formación sobre el manejo de dinero durante su etapa escolar.

Pese a este panorama, existen avances que demuestran que el cambio es posible. En el 2016, la SBS, el Ministerio de Educación y otras empresas del sector privado se unieron para dar origen al proyecto “Finanzas en mi colegio”, el cual ha capacitado en temas referentes a la gestión del dinero, ahorro y presupuesto a más de 102.000 estudiantes y 1000 docentes en siete regiones del Perú. De esa manera, los alumnos mejoraron hasta en un 30% su comprensión del sistema financiero, mientras que los docentes llegaron a aumentar en un 36% sus conocimientos.

También han habido varias iniciativas privadas de empresas como Banbif, Asbanc y Citibank Perú mediante el ofrecimiento de talleres y capacitaciones que buscan incrementar la conciencia financiera y del emprendimiento tanto en el alumnado como en la plana docente. Además, se han lanzado proyectos piloto que llevan la educación económica mucho más allá, como el “Programa SER” en Cajamarca, el cual aplicó la metodología STEM+H con el propósito de integrar el área ética, matemática, científica y económica como parte de la formación de nuestros ciudadanos, ganando premios nacionales con su iniciativa.

A pesar de estos esfuerzos, es claro que se necesita que estos proyectos se expandan y se conviertan en políticas de alcance nacional. Con la cercanía de las elecciones generales del 2026, nosotros, Corresponsales Escolares, alzamos la voz en busca de una solución a este problema. Si queremos construir un país con ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas, éticas y sostenibles, debemos comenzar por lo esencial: enseñarles a manejar su futuro. Y ello depende de una formación que no solo se enfoque en las competencias académicas tradicionales, sino que también integre habilidades para la vida.

El Perú no puede seguir formando estudiantes brillantes en teoría, pero vulnerables en su futuro económico. La decisión está en nuestras manos. Y el momento de actuar es ahora.