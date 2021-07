Cualquier alteración de la moneda americana trae consigo afectados y beneficiados. Los especialistas concuerdan en que los grandes grupos perjudicados son, en primer lugar, el sector que importa productos -ya sea acabados o insumos-, un efecto que se extiende al resto de la cadena productiva como medianas empresas, microempresas y con fuerza a las familias. Y, en segundo grupo, el conformado por las empresas y personas que ganan en soles, pero deben en dólares. De manera general la inflación se verá dañada, advierten.

Ante esta situación que afecta directamente nuestra economía, ¿qué deberíamos tener en cuenta?

Cotización del dolar en la calle subió 1 punto al día, en algunas semanas (Foto: Eduardo Cavero)

José Verde, economista ucayalino recomienda no depender del tipo de cambio. También, a ahorrar y tener deudas en soles. Pero, sobre todo, destacó la importancia de mantener la calma: “Uno no debe tomar decisiones apresuradas en momentos de incertidumbre. Es lo que le pedimos a la gente, que no se desespere”.

Verde añade que si el dólar cae, los créditos se hacen más costosos y pueden ocasionar gastos innecesarios de tu bolsillo. “Así hay que evitar pagar préstamos costosos en momentos donde el dólar está al alza, es más viable gestionar pagos en soles para evitar cubrir cantidades más altas y con intereses variables”, agrega.

Debido al aumento del dólar, el precio del pollo ha comenzado a subir en los mercados. El precio de las frutas y verduras se mantiene estable (Foto: Eduardo Cavero).

También es importante conservar la salud de tu economía y no perder de vista las fluctuaciones del tipo de cambio, pues hay momentos donde se puede ahorrar cambiando tu dinero online, aconseja el especialista. Sugirió, finalmente, cambiar de soles a dólares a través de plataformas confiables donde el precio sea el mejor en cualquier momento del día.

¿Qué es el Programa de Corresponsales Escolares?

Fue el 11 de noviembre de 1984 la primera vez que apareció la Página Escolar en la edición impresa de El Comercio. Pequeños reporteros, en etapa escolar, de todo el país estuvieron a cargo de notas periodísticas, contacto con personajes públicos, fuentes de primera mano para así publicar sus historias en el Decano.

En el 2012 tuvo una pausa. Sin embargo, este 2021, los corresponsales escolares han regresado en tiempos de incertidumbre política y sanitaria, en los cuales se vuelve aún más importante promover los valores periodísticos como la verdad y el servicio a la sociedad.

Esta iniciativa es más que un semillero de periodistas: es un programa de formación que busca democratizar la información, permitiendo conocer al Perú a través de los ojos de estos pequeños reporteros.

Esta vez cuenta con 151 colegios de 19 regiones del Perú: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios,Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

Informe elaborado por los corresponsales escolares Francis Josefina Reátegui Sangama, Mell Anijhely Isuiza Panduro, Leysi Ayli Chávez Ahuanari y Sheyla Xiomara Quispe Aspajo del colegio Encarnación Villacorta Peña de Ucayali. Bajo la mentoría de la docente Dionard Marchena Campos y la periodista Gisella Salomón Salazar.