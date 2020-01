Alberto Rodríguez fue anunciado como nuevo futbolista de Alianza Lima y, con ello, se produjo el primer fichaje bomba para la próxima temporada de la Liga 1. El ‘Mudo’, duramente criticado por el hincha crema tras haber jugado solo 6 partidos desde octubre del año pasado con la ‘U’, debido a sus diversas lesiones, jugará nada menos que por el rival de toda la vida.

Como se esperaba, el traspaso provocó asombro pero, por sobre todas las cosas, muchísimo morbo. Así como al inicio de la temporada pasada, cuando Alejandro Hohberg dejó La Victoria para ir a Ate, no es algo de todos los días que jugadores importantes de un determinado club se pasen al clásico rival. ¿Pero qué tan cierto fue los blanquiazules dejaron con los crespos hechos a los merengues con la contratación de Rodríguez? ¿Hasta qué punto es verdad que le robaron al ‘Mudo’? A continuación repasamos la cronología del pase del zaguero para esclarecer cómo se dio el polémico jale.

Pedido en público (23 de diciembre)

El técnico Gregorio Pérez quiso que Alberto Rodríguez se quedara en el club crema. (Foto: GEC)

El nuevo entrenador de Universitario, el uruguayo Gregorio Pérez, daba una de sus primeras entrevistas para medio locales. En estas confirmaba que deseaba contar con Rodríguez en el 2020. “Yo espero contar con él. Me dejó toda la impresión de que tenía muchas ganas de seguir jugando en la 'U'. Sé que está entrenando en la Videna. Estoy esperando que [Jean] Ferrari se reúna con él o con su representante y arregle”, declaró ‘Goyo’.

Rumor blanquiazul (24 de diciembre)

En redes sociales, se rumoreaba que hubo unos primeros acercamientos entre el ‘Mudo’ y la directiva blanquiazul. Incluso se mencionó, por primera vez, que el jugador era un pedido expreso por parte del técnico uruguayo Pablo Bengoechea. Para el ‘Profesor’ era prioridad su fichaje, se decía. Hasta ese momento, solo se pensó que era uno más de los tantos rumores del mercado de fichajes.

El primer desplante (26 de diciembre)

La pretemporada merengue comenzó el 26 de diciembre. (Foto. GEC)

Universitario inició la pretemporada con miras a la campaña 2020 en Campo Mar. Casi todo el plantel llegó hasta el centro deportivo para cumplir con los respectivos exámenes médicos, menos tres elementos: Alberto Rodríguez (se le estuvo esperando), Alberto ‘Chiquitín’ Quintero (con permiso para faltar) y Donald Millán (el club le dio más descanso tras la final con Binacional). Con esto, las dudas fueron creciendo sobre su posible partida de Ate. El mismo Gregorio Pérez aseguró que intentó comunicarse con el central. “Desconozco que va a pasar con Alberto Rodríguez. Le envié un mensaje y no recibí respuesta alguna”.

Aparece en Campo Mar (27 de diciembre)

Rodríguez se incorporó a la pretemporada de Universitario de Deportes. El defensor llegó a Campo Mar un día después del inicio de los trabajos de la escuadra merengue. Todo hacía presagiar que había una esperanza de que el ex-Junior de Barranquilla renovaría su contrato con Universitario por una temporada más. Sin embargo, vale aclarar, que el zaguero tenía contrato con la institución hasta el 31 de diciembre. Más allá de pensar en irse a uno u otro club, sí o sí tenía que hacer acto de presencia en la práctica.

Ultimátum merengue (28 de diciembre)

En la 'U' le pusieron un tiempo límite al ‘Mudo’. Los directivos querían obtener una respuesta cuanto antes sobre si continuaría o no con el plantel crema para el próximo año. El mismo Jean Ferrari, gerente deportivo del club, anunció públicamente que habría un tiempo prudencial para esperarlo. “Nos hemos puesto un plazo de hoy hasta el lunes para que Alberto Rodríguez nos dé una respuesta definitiva”, señaló Ferrari.

Se confirma su salida (29 de diciembre)

Empiezan a aparecer posibles nombres de futbolistas extranjeros que podrían suplantar a Rodríguez, quien sigue entrenando con el club en Campo Mar. Al final, algo de estas habladurías fueron ciertas, ya que el uruguayo Federico Alonso, ex-Cerro, fichó recientemente por los merengues. Al final de la noche de aquel día, Ferrari confirmó que el defensor no seguiría. “Terminamos el día e informo que Alberto Rodríguez no continuará con nosotros, siempre el respeto y cariño Will”, decía su tuit.

Vuelta de página (30 de diciembre)

El entrenador de Universitario, Gregorio Pérez, señaló que no le interesa el futuro de Rodríguez, luego de confirmarse su salida del club crema. “Esto es fútbol y cada uno va a seguir por su camino, más allá del interés no podemos dimensionar la situación, habrán otros jugadores. Para mí es normal, es una decisión de él y vaya donde vaya no me interesa”, indicó Pérez en entrevista.

Primera aparición en Matute (31 de diciembre)

A horas de finalizar el año, Rodríguez visita una conocida cevichería de La Victoria, ubicada a solo unas cuadras del estadio blanquiazul, muy transcurrida por los jugadores que conforman el plantel de Alianza. Allí, Alberto recibe el cariño de los hinchas íntimos por adelantado. Firma autógrafos y se toma fotografías con los mismos. Dicha situación fue por lo menos curiosa, teniendo en cuenta todo lo que se decía de él.

Presentación oficial (2 de enero)

El 'Mudo' firmó por una temporada con Alianza Lima. (Foto: GEC)

El ‘Mudo’ se convirtió en nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2020. El twitter oficial del cuadro blanquiazul sube dos fotografías: en la primera, se aprecia al zaguero firmando su nuevo contrato; mientras que en la segunda se la aprecia posando con la camiseta aliancista. Dichas imágenes vienen acompañadas del siguiente mensaje de bienvenida: “El ‘Mudo’ vestirá la gloriosa Blanquiazul! Alberto Rodríguez defenderá nuestros colores por un año. El jugador ya estampó su firma y se encuentra listo para la pretemporada”.