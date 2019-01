Borussia Dortmund vs. Feyenoord EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido amistoso internacional en el Estadio Municipal, Marbella desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Borussia Dortmund vs. Feyenoord servirá para que cada club llegue en buenas condiciones al reinicio de la temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del amistoso internacional.

Mientras España e Inglaterra gozan de la acción de sus ligas locales, en Alemania, los aficionados deben esperar unos doce días para que la Bundesliga se reanude y en esta ocasión no habrá pausas largas hasta el final del curso.

Durante el parón invernal, el Borussia Dortmund no pierde el tiempo y realiza un trabaja similar al de una pretemporada. Además de ajustar algunos detalles, los alemanes también pueden recuperar jugadores para el primer semestre.

El 'Vendaval amarillo' aprovechará la visita a España para medirse al Feyenoord de Holanda, otra institución que ha elegido la ciudad de Marbella como el cuartel para planificar el trabajo para lo restante del certamen.

El entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, quiere que los jugadores tomen ritmo y suelten un poco los músculos antes de volver a la actividad. En la misma situación está el cuadro de Giovanni van Bronckhorst hasta el inicio liguero.



El plantel del Dortmund se entrena en España y desde las oficinas de la institución intentan realizar fichajes en el mercado de invierno: el defensa argentino Leonardo Balerdi y el volante belga Thorgan Hazard.

El Feyernoord podría contar con la presencia del peruano Renato Tapia. El mediocampista, sin muchos minutos en la primera parte de la campaña, tuvo posibilidades de salir en la ventaja de traspasos de invierno, pero esperará su chance con los holandeses.

Borussia Dortmund vs. Feyenoord: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.



Borussia Dortmund vs. Feyenoord: posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Hitz – Piszczek, Weigl, Pieper, Hakimi – Witsel, Raschl – Pulisic, Philipp, Guerreiro – Götze.



Feyenoord: Bijlow; Nieukoop, van Beek, van der Heijden, Verdonk, Tapia, Toornstra, Vilhena, Berghuis, van Persie, Larsson.