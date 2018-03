Este domingo Didier Drogba cumplió 40 años y fue por ello que Chelsea, el club de su vida, decidió prepararle un sentido homenaje, que fue compartido en Facebook.

El delantero marfileño es uno de los más grandes ídolos de los 'blues' y es ampliamente considerado el gran artífice de la primera y única Champions League de la historia del club londinense.

El video preparado por Chelsea muestra a Drogba, no solo contando, sino también dibujando cómo vivió aquella recordada final en la que derrotaron al Bayern Múnich de Arjen Robben y Franck Ribéry.

En el clip de Facebook, Drogba ilustra con detalle el tiro de esquina del que nació su gol. Pese a que el centro de Juan Mata era bueno, el marfileño señala que temió que este fuera desviado por un compañero. "Estaba realmente asustado de que Frank (Lampard) tocara la pelota, porque la bola que venía era perfecta", explica el delantero.

(Video: Chelsea Football Club)

Finalmente, Lampard termina agachándose y el ariete logra conectar un potente cabezazo que dejó sin reacción a Manuel Neuer y pone el 1-1 con el que culminó el tiempo reglamentario. "Simplemente me volví loco, no sé qué pasó por mi mente, solo corrí y me deslicé sobre mis rodillas", cuenta en Facebook sobre su celebración.

El partido tendría más drama, pues habría un penal atajado por Petr Cech a Robben y una angustiante definición por penales, en la que el mismo Drogba fue el que selló la victoria de los ingleses. Sin embargo, para el africano, Cech es quien tiene el gran mérito en la gesta.

"Sin este tipo (Cech), si él no salvaba el disparo de Robben, no hubiéramos llegado a los penales. Hubiéramos perdido y, en lugar de ser el héroe, sería el villano por haber ocasionado ese penalti", sostiene el actual jugador de Phoenix Rising. "Cada vez que pienso en el Chelsea ganando la Champions League, es que fue gracias a ese hombre, Petr Cech", añade en el video subido a Facebook.

El material ha sumado 4,5 millones de reproducciones en un día. Viendo los comentarios que acompañan a la publicación en Facebook, no quedan dudas de que Didier Drogba es para la afición de Chelsea, el mejor delantero en la historia del Club.