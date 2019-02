Melgar igualó 0-0 ante U. de Chile y avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2019

Melgar se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores-2019 tras empatar 0-0 de visita este miércoles en el duelo de revancha ante la Universidad de Chile, que quedó eliminada en el estadio Nacional de Santiago.

Melgar llegó con la ventaja de su victoria 1-0 en el partido de ida jugado la semana pasada en la ciudad de Arequipa y el empate sin goles en Santiago en la revancha completó un global que le permite avanzar en la Libertadores.

Sin ideas, con un equipo desordenado y apelando al pelotazo, la Universidad de Chile mostró una de sus peores caras en el momento en que precisaba de una victoria que le dé confianza en la Copa, más aún cuando Melgar parecía un rival de menor fuste, pero que al final mostró un juego equilibrado e inteligente que lo mantiene con vida en el torneo continental.

Ahora Melgar espera en tercera fase al ganador de la llave entre el Caracas FC de Venezuela y Delfín de Ecuador y que en el primer partido empataron 1-1 en cancha ecuatoriana

Alineaciones confirmadas:

La Universidad de Chile quiere seguir con vida en la Copa Libertadores y para conseguirlo buscará dar vuelta a la caída por 1-0 frente a Melgar. El duelo se disputó la semana pasada en la ciudad de Arequipa.

El cuadro azul llega en un momento complicado por lo vivido durante en la antesala. El técnico Frank Kudelka corre riesgo de perder el cargo si no logra el objetivo trazado por el club: avanzar hasta la fase de grupos.

U. de Chile vs. Melgar: horarios del partido

México 3:15 p.m.

Perú 4:15 p.m.

Ecuador 4:15 p.m.

Colombia 4:15 p.m.

Bolivia 5:15 p.m.

Venezuela 5:15 p.m.

Argentina 6:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Uruguay 6:15 p.m.

Paraguay 6:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

España 10:15 p.m.

De hecho, el entrenador argentino tuvo una tensa presentación en la conferencia de prensa previo al encuentro frente a Melgar. Al DT le consultaron sobre su continuidad en el banquillo de la U. de Chile.

"¿No les parece hiriente? ¿Creen que me lo merezco? Es la tercera persona que me pregunta si renuncio. Le digo que espera a que ocurra y si pasa, tendrá razón. Ahora, si me quieren echar, no depende de mí", explicó Kudelka.

Del otro lado, Melgar llegó a la capital de Chile este lunes con la misión de cuidad la ventaja conseguida en casa. El cuadro 'dominó' venció por 1-0 gracias a un golazo de media distancia del volante Alexis Arias.

Jorge Pautasso, entrenador de los arequipeños, adelantó que realizará variantes para el partido de vuelta por la Copa Libertadores. Giancarlo Carmona estará disponible después de cumplir con una suspensión.

El lateral derecho será tomado en cuenta por el DT para que inicie en Melgar. Carlos Neyra seguirá en la escuadra, pero en el lado izquierda y enviará a la banca de Janio Pósito. Del mismo modo, Dahwling Leudo también ingresará al cuadro titular en lugar de Jhonny Vidales.



U. de Chile vs. Melgar: posibles alineaciones

U. de Chile: Jhonny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Avendaño, Sergio Vittor, Jean Beausejour, Augusto Barrios, Rafael Caroca, Rodrigo Echeverría; Sebastián Ubilla, Gabriel Torres y Ángelo Henríquez.



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Leonardo Miflin, Nicolás Freitas, Alexis Arias, Carlos Neyra, Dahwling Leudo, Joel Sánchez, y Bernardo Cuesta.