Diego Maradona: mira el tráiler del documental inspirado en el '10' [VIDEO]

Su presencia en Cannes atraerá todos los flashes: Diego Maradona es objeto de un documental seleccionado en el certamen de cine, una nueva muestra de la fascinación artística que suscita la legendaria y controvertida estrella argentina del fútbol.

(Video: YouTube)

Aunque por el Festival de Cannes este año desfilarán celebridades como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Penélope Cruz, así como figuras del rock como Bono, Elton John e Iggy Pop, ninguna de ellas es tan conocida como Maradona.

Convertido en ídolo planetario en 1986 al ganar el Mundial con Argentina gracias a su extraordinario pie izquierdo y a su gol con "la mano de Dios", Maradona encarna al héroe moderno, cuya grandeza y genio con el balón conviven con una vida personal desbordada de excesos.

Diego, más que Maradona, interesó sobre todo al director británico Asif Kapadia, que con este documental que será presentado el 19 de mayo concluye así su trilogía iniciada con "Senna", sobre el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna fallecido a los 34 años en un accidente durante una carrera, seguida del oscarizado "Amy" sobre la cantante Amy Winehouse, muerta a los 27 años.



"Esta vez, quería centrarme en alguien que todavía sigue con nosotros, con una fuerte presencia. Mi trilogía trata de genios célebres precoces, de su condición, de lo que representan para el pueblo. En el caso de Maradona, hay también el hecho de que a su manera se siente en lucha contra el sistema", dijo Kapadia al diario The Guardian.



"Maradona es especial. No solo como deportista y por lo que logró viniendo de donde viene, sino también por las partes oscuras de su vida", afirma el cineasta, que resumió en la carátula de la película su visión sobre esta figura: "Rebelde. Héroe. Estafador. Dios".



- "Mitad hombre, mitad dios" -



Kapadia se concentra en los años de Maradona con el Nápoles, desde su presentación en 1984 ante 70.000 espectadores enloquecidos hasta su control positivo de cocaína en 1991 que marcó el principio de su declive. Repasa los momentos álgidos, como la victoria en el Mundial y sus títulos con el equipo italiano que le convirtieron en Dios a ojos de muchos aficionados; así como los decadentes, marcados por la droga, la presión, los escándalos...



El director serbio Emir Kusturica ya había auscultado al "Pibe de oro" en 2008 en "Maradona por Kusturica", donde quiso mostrar "al profesor de fútbol, al ciudadano políticamente incorrecto y al padre de familia".



El italiano Paolo Sorrentino le rindió homenaje en "Youth", su película sobre la vejez, filmando a uno de sus dobles con sobrepeso, respirando con una máscara de oxígeno y a la vez dándole a una pelota de tenis con el pie. Para el director, aunque la edad pasa factura a Maradona, su genio permanece intacto.



Amazon Prime Video acaba de producir una serie autorizada por el futbolista, a la vez protagonista de la obra teatral "Maradona soy yo", representada actualmente en un teatro parisino, versión libre de un libro de la argentina Alicia Dujovne Ortiz.



El argentino "es un personaje mitad hombre, mitad dios, con un destino, y que trata de escapar a menudo a lo peor", según el director de la obra Etienne Durot que lo presenta como un héroe trágico contemporáneo, que sigue dando que hablar.



El año pasado, en el Mundial de Rusia, Maradona dio el espectáculo en las gradas debido a sus insultos y gestos obscenos, previos a una indisposición que le requirió una atención médica. Actualmente entrena al club mexicano Dorados de Sinaloa, una de cuyas victorias dedicó al presidente venezolano Nicolás Maduro.



No será su primera vez en Cannes, tras haber estado junto a Kusturica. Su rueda de prensa es muy esperada puesto que con el futbolista, capaz de dormirse delante de los periodistas y de insultarlos, siempre pasa algo.

