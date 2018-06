Día Mundial del Running: ¡nadie puede parar de correr en este fecha!

Hoy miércoles 6 de junio se celebra el Día Mundial del Running o Global Running Day, celebración que busca unir a los corredores de todas las edades su pasión por este deporte y que motive a otras personas a la práctica de esta actividad que trae beneficios en la salud física y mental.

¿Cómo se inicia esta celebración?

​Fue en la ciudad de Nueva York en el 2009, por el grupo New York Runners, que empezó este evento para homenajear a corredores veteranos y que con el tiempo, el Global Day Running se ha convertido en una celebración en 24 ciudades alrededor del mundo como Toronto, Los Ángeles, Auckland, Sidney, Vancouver, San Pablo, Lima, Santo Domingo y Ciudad de México.



En Europa en Niza, Berlín, Minsk y Londres. También habrá fiesta del running en Tokio, Beijing, Bangkok, Nueva Delhi y Johannesburgo.



Cifras del Día Mundial del Running

​En el 2016 se recorrieron 9.2 millones de millas, casi 15 billones de kilómetros. Y en 2017 se llegó a la cifra de 1.249.717 corredores de 187 países.

Actividades en Perú

​El grupo Peru Runners se une con un evento en el Global Running Day en que todos podrán participar sin importar donde estén.

Para participar tienes que seguir los siguientes pasos

-Ingresa a globalrunningday.org y comprométete a correr el 06/06

-Corre el 06/06 con tu outfit favorito

-Usa el dorsal Global Running Day (lo pueden encontrar aquí ➝ https://goo.gl/YWVxYx)

--Sube la mejor foto de tu entrenamiento del día a Facebook o Instagram contándonos qué te motiva a correr.

-Los ganadores de tres canastas de productos Bio Sunqu serán elegidos el 07 de junio.

Federación Peruana de Atletismo

​Para este miércoles 6, a las 17:00 horas, en los alrededores del Estadio Nacional, se espera la asistencia de todas las personas que quieran participar en el Día Mundial del Running, evento que impulsa la Federación Internacional de Atletismo a nivel Mundial (IAAF)

Además de controlar tu peso el correr elimina la celulitis, ayuda a generar masa muscular y combate el estrés y la ansiedad

¿Qué significa el running en Perú?

​Conversamos con algunos corredores en Perú, a propósito del Día Mundial del Running o Global Day Running, y esto fue lo que nos dijeron



Correr incrementará más tu resistencia y te ayudará a ser más creativo

Oliver Landeo (coach en OLC The Athletes Team): "El running me ha permitido tener un mejor estilo de vida, más saludable y conocer muchos lugares. Es un deporte que no conoce fronteras y que cualquier persona puede practicarlo"

Víctor Espinoza (coach de Sportafolio y runner): "El Global Running Day es una gran iniciativa que conmemora la práctica deportiva dando un mensaje a la sociedad. Correr significa una parte de mi, en la cual me teletransporta a una realidad en la cual me puedo encontrar conmigo mismo".

Walter Takano y Milagros Saldarriaga (Intense Running): "El correr es sinónimo de libertad, energía y se ha vuelto parte de mi vida. Además he podido alcanzar muchas de mis metas como correr una maratón, conocer ciudades y personas", señala Milagros.



Por su parte, Walter invita a que tomos seamos parte de este gran movimiento mundial y tengamos en mente que la hacer deporte, como el fondismo, nos traerá mucho bienestar.

Wen Sulem (Trujillo Runners): "Correr te permite trazarte metas asequibles y al cumplirlas, te da una sensación de logro y satisfacción. En mi caso, me volví más disciplinado. Correr me encanta, para mi es meditación en movimiento. Si deciden salir a cambiar su vida y recuperar su cuerpo insistan, resistan, persistan, al final verán que habrá valido la pena".