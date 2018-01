Raúl Machacuay: el atleta que ganó la maratón de Cerro de Pasco

Una competencia para representar a su comunidad, sin querer, se convertiría en la ventana para dar a conocer su gran talento para este deporte. Raúl Machacuay, no viene de una familia de atletas profesionales, pero si de una que disfrutaba mucho del hacer de este deporte un entrenamiento diario.

Con el pasar de los años ya no solo correría para su comunidad; comenzó a participar en campeonatos nacionales, luego sudamericanos, panamericanos, bolivarianos, mundial, hasta llegar a las olimpiadas; reto que no fue nada fácil, pues en un inicio pensó que no lo lograría. “La gente decía ‘no, no lo va a lograr. Machacuay ya está mayor. Hay otros jovencitos’. Pero gracias al profesor Rodolfo Gómez yo cambié mi mentalidad”.

Tenía que seguir luchando, peleándola, porque él sí podía, eso fue lo que Rodolfo le dijo y comenzó a creerlo. “Fui a Rotterdam a tratar de conseguir la marca para clasificar y con la mentalidad en positivo logré clasificar. Bajé mi marca e hice 2 horas con 13 minutos”, cuenta Machacuay. Ya en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue el cuarto sudamericano en llegar a la meta y el mejor peruano en la maratón.

Ahora Raúl está convencido de que es bueno en lo que hace y cuenta con el apoyo de marcas y el IPD para solventar sus gastos y poder vivir del atletismo. Pero no siempre fue así. Existieron momentos en los que él pensó en dejar el atletismo, entrenar todos los días no solo es cuestión de desgaste físico, también es un gasto que antes el atleta olímpico no podía cubrir “Si no tienes marcas que te apoyen es muy difícil. Las zapatillas son caras y eso es básico en los entrenamientos. Por eso pensé en alejarme del deporte”. Él no se imagina realizando otra cosa que no sea el atletismo, este deporte ya se hizo parte de su vida.

El tricampeón de la maratón de Cerro de Pasco (2014, 2015, 2017), tiene como próxima meta comenzar a entrenar desde enero, para en marzo buscar obtener la marca para los Juegos Panamericanos.

