Por Redacción EC

La selección peruana se prepara para reencontrarse con su hinchada en Lima. La Bicolor recibirá a Bolivia este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido amistoso que marcará su primer encuentro como local en lo que va del 2026.

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