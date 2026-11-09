La selección peruana se prepara para reencontrarse con su hinchada en Lima. La Bicolor recibirá a Bolivia este viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, en un partido amistoso que marcará su primer encuentro como local en lo que va del 2026.

En la previa del compromiso, Benjamín Romero, director de Comunicaciones, Marketing y Comercial de la selección peruana, dio a conocer detalles en RPP sobre los precios de las entradas y las actividades que se realizarán alrededor del espectáculo deportivo.

“Las entradas van desde 49 soles, es el primer partido de Perú de local en el año”, señaló Romero en el programa ‘Fútbol Como Cancha’, quien destacó la importancia de este encuentro para acercar nuevamente al equipo nacional a los hinchas.

Pero la jornada no estará centrada únicamente en el fútbol. El representante de la Federación Peruana de Fútbol adelantó que los hinchas podrán disfrutar de diferentes actividades en el recinto victoriano.

“El día viernes en el estadio Alejandro Villanueva habrá comida, música, será un momento muy especial para compartir en familia”, agregó.

De esta manera, la organización busca ofrecer una experiencia especial para los seguidores de la Blanquirroja, con actividades que acompañarán la previa del encuentro internacional.

El partido frente a Bolivia representará una nueva oportunidad para que la selección peruana juegue ante su público en Lima, en el marco de la fecha FIFA de noviembre.