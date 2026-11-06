La magia de la Navidad también se vive a través del ballet. Cada diciembre, El Cascanueces vuelve a los escenarios para contar una historia que ha acompañado a generaciones y se ha convertido en una de las tradiciones más representativas de esta época. Este 2026, el clásico llegará a la cúpula de las artes en una producción del Russian Classical Ballet.

MIRA AQUÍ: La voz de nuestros suscriptores

La historia sigue a Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo durante la celebración de Nochebuena. Esa misma noche, el juguete cobra vida y la conduce a un mundo fantástico, donde los juguetes se transforman, los copos de nieve danzan y los sueños parecen hacerse realidad. Un viaje lleno de imaginación que celebra la ilusión y el espíritu navideño.

Un clásico del ballet universal

Inspirada en el cuento El cascanueces y el rey de los ratones, del escritor alemán E. T. A. Hoffmann, la obra cuenta con la célebre música de Piotr Ilich Tchaikovsky. Desde su estreno en 1892 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, se ha convertido en una de las piezas más representadas del repertorio clásico y en una tradición de la temporada navideña en distintos escenarios del mundo.

Su puesta en escena combina la elegancia de la danza clásica con un universo visual de fantasía: juguetes encantados, reinos imaginarios y danzas como la de los copos de nieve. Una propuesta pensada para acercar el ballet a públicos de distintas edades y compartir una experiencia cultural en familia.

Bailarines de trayectoria internacional

La producción de Prodartes reúne a tres intérpretes con reconocimiento internacional. Entre ellos se encuentra Marina Fadeeva, solista principal del Ballet Yuri Grigorovich de Krasnodar y artista emérita del Territorio de Krasnodar; Artemiy Pyzhov, primer bailarín del Teatro Nacional de Eslovaquia; y Dmitry Zhukov, solista internacional y graduado de la Academia del Ballet Bolshói.

Con este elenco, el Russian Classical Ballet regresa al Perú para presentar una historia que combina virtuosismo, música y fantasía, en una temporada especial por las fiestas de fin de año.

Disfruta de El Cascanueces con un beneficio del Club El Comercio

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a un 20% de descuento en entradas para todas las zonas, excepto General.

Para obtener el beneficio, ingresa a la web de Teleticket o acércate a sus puntos de venta físicos. En la plataforma, selecciona la tarifa «El Comercio» y registra tu DNI para continuar con la compra. Aplican términos y condiciones.