El Cascanueces.
El Cascanueces.
Por Redacción EC

La magia de la Navidad también se vive a través del ballet. Cada diciembre, El Cascanueces vuelve a los escenarios para contar una historia que ha acompañado a generaciones y se ha convertido en una de las tradiciones más representativas de esta época. Este 2026, el clásico llegará a la cúpula de las artes en una producción del Russian Classical Ballet.

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